Nápady zbierajú už na tretie kilečko, o druhom ešte rokujú

Druhý balík obsahuje 469 opatrení.

1. jún 2021 o 14:50 SITA

BRATISLAVA. Rokovania o opatreniach obsiahnutých v Kilečku 2 pokračujú, Ministerstvo hospodárstva však už postupne zbiera podnety aj do Kilečka 3. To by malo byť realitou už v budúcom roku.

Ako ďalej na tlačovej besede informovali zástupcovia rezortu, v prípade uvedených balíkov ide o jednorázové zníženie administratívnej záťaže.

Druhý balí obsahuje 469 opatrení na zlepšenie podnikania, pričom od väčšiny ministerstiev už dostali odpovede v súvislosti s jednotlivými návrhmi. Do konca júna by ministerstvo chcelo mať ukončené prvé kolo rokovaní.

„Ideme sa tomu intenzívne venovať. S cieľom do konca tohto roka mať to zo sveta. Toto pekne dokončíme a budeme sa venovať Kilečku 3," uviedol šéf rezortu Richard Sulík.