Slováci podporujú voľné dni navyše pre pracujúce matky

Prieskum tiež ukázal, že deň voľna chcú predovšetkým mladí rodičia do 34 rokov

1. jún 2021 o 8:52 SITA

BRATISLAVA. Viac ako 80 percent Slovákov chce voľný deň pre pracujúce mamy.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý bol na vzorke 1 008 respondentov vykonaný v dňoch 11. až 19. mája.

V tlačovej správe o tom informuje Lenka Halamová, hovorkyňa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

S návrhom 12 dní ročne pre pracujúce matky súhlasí 78 percent mužov a 82 percent žien. Rodič by tak voľný deň mohol využiť pre seba.

„Deň plateného voľna mesačne navyše je ústretový krok voči rodinám a mamám a veríme, že môže prispieť k pohodovejšiemu chodu slovenských domácností. Tam, kde sa rodičia dohodnú, by opatrenie platilo pre otca,“ uviedla členka predsedníctva KDH Martina Holečková.

Prieskum tiež ukázal, že deň voľna chcú predovšetkým mladí rodičia do 34 rokov, ktorí tvoria 83 percent opýtaných. Zmena zákonníka by sa dotkla približne 160-tisíc matiek a náklady pre štát by predstavovali 96 miliónov eur ročne.

KDH, ktoré opatrenie navrhuje, konštatuje, že náklady by mal znášať štát a nie zamestnávateľ.

Strana dlhodobo upozorňuje na to, že pracujúce matky prispievajú do hospodárstva krajiny a zároveň vychovávajú budúcich platiteľov daní.

Hnutie KDH výzvu o Zmene zákonníka práce poslalo ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), ktorý prisľúbil, že sa ňou bude zaoberať.