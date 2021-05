OECD zlepšila výhľad rastu globálnej ekonomiky, riziká pretrvávajú

Najväčšie obavy súvisia s nedostatkom vakcín v chudobnejších krajinách.

31. máj 2021 o 14:49 SITA

FRANKFURT. Zotavenie globálnej ekonomiky naberá na sile, čelí však mnohým prekážkam a medzi jednotlivými krajinami pretrvávajú veľké rozdiely. Uviedla to v pondelok Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

Najväčšie obavy podľa nej súvisia s nedostatkom vakcín v chudobnejších krajinách. To sa môže prejaviť na vzniku nových variantov vírusu a opakovaných zatváraniach ekonomiky. Výhľad tohtoročného globálneho rastu OECD zlepšila na 5,8 percenta z hodnoty 4,8 percenta prognózovanej v decembri.



Po vlaňajšom prepade o 3,5 percenta by mal byť tohtoročný globálny rast najsilnejší od roku 1973. Spojeným štátom americkým organizácia predpovedá rast na úrovni 6,9 percenta. Skorší výhľad počítal s posilnením výkonu najväčšej svetovej ekonomiky o 6,5 percenta.



Napriek výraznému zlepšeniu vyhliadok hospodárstva zostáva zdravotná situácia veľmi neistá, upozornila hlavná ekonómka OECD Laurence Booneová.

Väčšina krajín obnoví predkrízové úrovne produkcie do konca roka 2022, čo podľa organizácie zďaleka nestačí. OECD upozorňuje, že príliš veľa krajín v tomto časovom horizonte nedosiahne životnú úroveň z obdobia pred nástupom pandémie.



Medzi hlavnými hrozbami pre zotavenie organizácia uvádza nedostatok vakcín v chudobnejších krajinách, ktoré majú menej zdrojov na podporné opatrenia. Ďalšie oslabenie rastu súvisiace s vírusom by pritom bolo ťažšie zvládnuteľné, čo by viedlo k prehĺbeniu akútnej chudoby a vyšším rizikám finančných kríz.

Kým veľká väčšina globálnej populácie nebude zaočkovaná, „zostávame všetci zraniteľní vzhľadom na možnosť vzniku nových variantov“, varuje OECD.