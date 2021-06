Mestám v pandémii vzrástlo sebavedomie (diskusia naživo)

Diskusia o reforme verejnej správy.

1. jún 2021 o 10:30 SME konferencie

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest.

Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát. Potvrdilo sa, že lokálna demokracia dokáže efektívne reagovať, a netýka sa to len aktuálnej starostlivosti o zdravie obyvateľov, ale aj ďalších ekonomických a sociálnych otázok. Nie náhodou považuje Európska únia mestské regióny za motor prosperity v každej členskej krajine.

Pandémia urýchlila mnohé spoločenské procesy a platí to aj pre verejnú správu. Je najvyšší čas, aby pokročila jej reforma s cieľom dať samospráve viac právomocí i zodpovednosti. Jej základom by mal byť presun kompetencií do centier územného rozvoja a podpora digitalizácie, ktoré zlepšuje služby obyvateľom.

S našimi hosťami budeme hľadať odpovede na otázky:

Čo prinieslo pôsobenie novej vlády samosprávam a aké sú doterajšie vzťahy so štátom?

Má vláda šancu rozbehnúť komplexnú reformu verejnej správy?

Aké by mali byť hlavné parametre reorganizácie?

Čo očakáva od vlády Bratislava – aké základné problémy potrebuje vyriešiť

Ako by sa slovenské mestá mali pripraviť na pokoronovú realitu?

Ako pandémia ovplyvnila rozvoj konceptu Smart City?

Kedy digitalizácia a iné inteligentné riešenia priniesli vysokú kvalitu a zároveň úspory?

Ako by sa mal vyzerať mestský úrad, schopný naplniť koncept Smart City?

Aké sú možnosti financovania riešení Smart City

Hostia diskusie:

IVAN MIKLOŠ, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR

MIROSLAV KOLLÁR, primátor Hlohovca a poslanec NR SR

RADOMÍR BRTÁŇ, 1. podpredseda ZMOS, starosta obce Košeca

MATÚŠ VALLO, primátor hlavného mesta Bratislava

PETER FIABÁNE, primátor Žiliny

IGOR WZOŠ, predseda predstavenstva Smart City Cluster

ANDREJ KÓŇA, projekt Smart City Index, Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava

MILAN ORLOVSKÝ, konateľ a obchodný riaditeľ KOOR

Moderuje: Peter Vavro, šéfeditor magazínov SME

Diskusiu pripravili smekonferencie.sk.