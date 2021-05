Volkswagen Slovakia oslavuje 30 rokov, navštívila ho prezidentka

Prezidentka na stretnutí riešila aj ekológiu a uhlíkovú neutralitu.

31. máj 2021 o 11:32 SITA

BRATISLAVA. Ekonomický rast môže ísť ruka v ruke s environmentálne zodpovedným správaním a produkciou. Počas návštevy bratislavského závodu spoločnosti Volkswagen Slovakia pri príležitosti 30. výročia jej vzniku to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

„Slovensko sa má kde inšpirovať. Tie dve cesty sa navzájom vôbec nevylučujú, naopak, môže to byť veľká príležitosť do budúcna pre našu krajinu," zhodnotila hlava štátu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorili aj o ekológii

Ako zároveň dodala, Volkswagen Slovakia je významný závod. „Je to najväčší súkromný zamestnávateľ, najväčší prispievateľ do štátneho rozpočtu pokiaľ ide o dane a odvody, všetci vieme, že je to najväčší hráč pokiaľ ide o automobilovú produkciu, pričom automobilová produkcia tvorí veľmi významnú časť nášho priemyslu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý ďalší vývoj v tejto oblasti," uviedla Čaputová.

Vyzdvihla pritom elektromobilitu ako jednu z ciest na ochranu klímu.

Prezidentka ocenila získanie novej investície a zároveň upozornila na nutnosť plnenia záväzkov zo strany Slovenskej republiky.

Na stretnutí sa venovali aj ekológii a téme uhlíkovej neutrality. „Veľmi ma tešia údaje a informácie o znižovaní emisií, redukcia odpadov, redukcii všetkých vstupných zdrojov, ktoré sú potrebné na výrobu automobilov. Je to veľmi pozitívny trend," zhodnotila Čaputová s tým, že je v tejto oblasti potrebná aj kooperácia štátu a vytváranie dobrých podmienok pre firmy.

Volkswagen na Slovensku

Nemecká automobilka Volkswagen investovala na Slovensku počas tridsiatich rokov 4,6 miliardy eur. Medzi najväčšie investičné projekty patrí príchod SUV modelov do Bratislavy v roku 2002, investície do novej karosárne pre modely značiek Audi a Volkswagen v roku 2015 a výstavba karosárne a montážnej haly Porsche v roku 2017.

Volkswagen Slovakia v súčasnosti produkuje v Bratislave deväť modelov piatich značiek a objem produkcie sa pohybuje na úrovni státisícov kusov ročne.

Volkswagen Slovakia začínal na Slovensku v roku 1991 ako spoločnosť so stovkou zamestnancov v areáli bývalých Bratislavských automobilových závodov. V tom čase sa začal vyrábať prvý model značky Volkswagen na Slovensku – Volkswagen Passat.

Okrem vozidiel u nás aktuálne produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6 miliónov vozidiel.