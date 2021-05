Ministerstvo dopravy podporí regionálny cestovný ruch viac ako 8 miliónmi eur

Nevyužitých podľa Doležala zostáva 50 percent dotácií.

31. máj 2021 o 8:46 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy podporí regionálny cestovný ruch viac ako 8 miliónmi eur.

Ako informoval prostredníctvom sociálnych sietí minister dopravy Andrej Doležal, jeho rezort chce byť oporou pri naštartovaní aktivít v cestovnom ruchu na prilákanie turistov. Aj preto schválil dotácie pre 37 oblastných a 7 krajských organizácií cestovného ruchu v celkovej výške viac ako 8,17 milióna eur.

Financie sú určené na podporu krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu pre rok 2021.

Ako podotkol minister dopravy, zvýšil sa aj počet žiadateľov, pribudla krajská organizácia cestovného ruchu v Trnave, ktorá bude čerpať štátnu dotáciu prvýkrát.

Pri hodnotení projektov bol prvýkrát zavedený nový transparentný systém, pričom jednotlivé projekty posudzovali externí hodnotitelia.

Napriek stúpajúcemu trendu čerpania dotácií stále zostáva podľa Andreja Doležala v našich regiónoch takmer 50 percent dotácií nevyužitých.

„Financie zostávajú na účtoch obcí a miest, ktoré neinvestujú priamo do cestovného ruchu. Naďalej totiž pretrváva rozdielny prístup vo vnímaní dotácií zriaďovateľmi regionálnych organizácií cestovného ruchu, ktorí by mohli investovať viac zdrojov do tvorby voľnočasových produktov," upozornil minister Doležal.

Ministerstvo pripravuje výzvu

V súvislosti s veľkou schémou pomoci pre cestovný ruch, ktorú schválila Európska komisia a na ktorú schválila vláda 37 miliónov eur, rezort dopravy pripravuje výzvu, ktorú by mal zverejniť v najbližších dňoch.

Veľká schéma pomoci bude určená pre väčšie firmy, ktoré môžu čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako 200-tisíc eur.

Rezort verí, že doposiaľ schválená pomoc vo výške viac ako 220 miliónov eur pre malú schému pomoci, ako aj suma na veľkú schému bude stačiť na pomoc firmám z cestovného ruchu vrátane gastrosektoru, ktoré negatívne postihla pandémia koronavírusu.