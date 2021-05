Nemeckí ekonómovia očakávajú výrazný pokles nezamestnanosti

Sektor služieb sa v máji výrazne rozbehol.

30. máj 2021 o 13:54 TASR

Optimizmus sa vrátil najmä do sektorov pohostinstva a turizmu. (Zdroj: TASR/AP)

NORIMBERG. Nemecké hospodárstvo je na ceste zotavenia, exportný segment ťaží z dopytu v Číne a USA. Vďaka postupnému uvoľňovaniu pandemických opatrení očakávajú poprední nemeckí ekonómovia aj výrazný vzostup súkromnej spotreby, ktorá podporí sektory služieb a maloobchodu.

"Zamestnanosť by tak mohla najneskôr v lete výrazne stúpnuť, nezamestnanosť klesnúť a podstatne by sa mohol znížiť aj počet ľudí pracujúcich na skrátený úväzok," povedala pre agentúru DPA ekonómka KfW-Bank Fritzi Köhler-Geibová.

Posilňujúca sa globálna konjunktúra pomôže priemyslu a ďalšie impulzy dodajú podporné balíky v Európskej únii a USA.

"Po celom Nemecku otvárajú svoje brány hotely, reštaurácie, kamenné predajne a kultúrne a športové areály, čo naštartuje spotrebu," myslí si Köhler-Geibová.

"V pandemickom roku 2020 sa ľudia úplne alebo dočasne vzdali takmer všetkých sociálnych spotrebných možností. Ak sa veľká časť z toho doženie, môže sa to stať 'turbom' konjunktúry."

Optimistická je aj ekonómka poisťovne Allianz Katharina Utermöhlová: "Po relatívne slabom hospodárskom štarte do roka 2021 vidíme relatívne veľké šance na konjunkturálny 'happy end'." Sektor služieb sa v máji výrazne rozbehol.

"Počítame s bezpríkladným rozmachom spotreby, za ktorým bude stáť dopyt podporený výrazným poklesom ekonomickej neistoty." V sektoroch, v ktorých pandémia vyvolala nútený zimný spánok, môže chýbať pracovná sila. Vzhľadom na nepriaznivú perspektívu sa mnohé firmy preorientovali iným smerom a navyše sa pribrzdilo prisťahovalectvo a vzdelávanie. Vzdelávacie programy a vyššie mzdy by tento problém mohli zmierniť.

Utermöhlová v máji počíta so sezónne očisteným poklesom nezamestnanosti o 5000 ľudí, po zohľadnení sezónnych vplyvov by mohlo ísť o zníženie až o 69.000 ľudí na 2,7 milióna.

"Do konca roka 2021 by mohol takmer každý druhý človek, ktorý pre pandémiu prišiel o prácu, znova nájsť nové miesto."

Ekonóm Deutsche Bank Marc Schattenberg počíta so sezónne očisteným poklesom počtu nezamestnaných o 10.000 ľudí. Podľa neho všetky signály "naznačujú pre nadchádzajúce mesiace ďalšie výrazné zotavenie nemeckého trhu práce".

Svetový obchod podporuje nemecký priemysel a "režim kurzarbeit teraz zabezpečí, že pracovné sily budú znova dostupné a nebude ich potrebné časovo a finančne nákladným spôsobom nanovo prijímať". Naviac lockdowny prispeli k nahromadeniu 160 miliárd eur na úsporách. "Očakávané postupné uvoľnenie spotrebnej brzdy by sa mohlo v nadchádzajúcich kvartáloch postarať o dodatočný konjunkturálny impulz," dodal Schattenberg.

Opatrnejšie sa vyjadrila členka ekonomickej poradnej komisie vlády Veronika Grimmová. Dopyt a priaznivý vývoj priemyselných objednávok síce hovoria v prospech ekonomického zotavenia, na druhej strane však stojí nedostatok procesorov, dreva a ďalších surovín.

"Veľa bude závisieť od toho, ako rýchlo sa vyriešia tieto dodávateľské problémy. Pretrvávajúci nedostatok surovín by mohol zotavenie priemyslu, stavebníctva a remesiel pribrzdiť," upozorňuje Grimmová. Nejasné je aj to, či ceny surovín budú naďalej rásť a do akej miery firmy toto zdražovanie zohľadnia vo svojich cenách.

Spolkový úrad práce zverejní svoju správu o vývoji trhu práce v máji v utorok 1. júna.