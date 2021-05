Šéf europarlamentu je v otázke zákazu krátkych letov zdržanlivý

V Nemecku sa rozhoreli diskusie o krátkych leteckých tratiach.

30. máj 2021 o 11:44 TASR

BERLÍN. Nový prezident Európskeho parlamentu David Sassoli zaujal zdržanlivý postoj k diskusii o zákaze krátkych letov na účel ochrany klímy.

"Pred akýmkoľvek zákazom by sme sa podľa môjho názoru mali sústrediť na veľký potenciál ekologickej mobility, ktorý sme doteraz nevyužili," cituje agentúra DPA z jeho vyjadrenia pre nemeckú mediálnu skupinu Funke Mediengruppe.

Riešením je výrazné rozšírenie vlakových a autobusových spojení na krátkych tratiach a spomenul aj elektrické lietadlá, ktoré by sa mohli začať používať už na budúci rok.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa jeho názoru musia všetci prispieť k úsiliu dosiahnuť klimatickú neutralitu Európy do roka 2050.

"Nemyslím si, že démonizovanie dovolenkových ciest nás teraz posunie dopredu," dodal Sassoli. "Skôr by sme mali zväčšiť skupiny cestujúcich, a to sa nám najlepšie podarí vtedy, keď budeme podporovať dopravné prostriedky, ktoré sú udržateľné a zároveň príťažlivé," uviedol.

V Nemecku sa rozhoreli diskusie o krátkych leteckých tratiach. Kandidátka na funkciu kancelárky a šéfka Strany zelených Annalena Baerbocková totiž v polovici mája pre týždenník Bild am Sonntag povedala: "Krátke lety by už perspektívne nemali viac existovať." Podľa jej názoru, ak sa to s klimatickou politikou myslí vážne, mali by byť zrušené aj nízke ceny, napríklad 29 eur za let na Mallorcu.