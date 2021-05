Biden stanovil plán výdavkov vo výške 6 biliónov dolárov

Bidenov návrh obsahuje obrovské sociálne programy a investície do boja proti zmene klímy.

29. máj 2021 o 11:54 SITA

WASHINGTON. Prezident Spojených štátov Joe Biden stanovil plán výdavkov vo výške 6 biliónov dolárov, ktorý zahŕňa aj prudké zvýšenie daní pre bohatých Američanov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Bidenov návrh obsahuje obrovské sociálne programy a investície do boja proti zmene klímy. Bude však potrebovať súhlas Kongresu, kde republikánska senátorka Lindsey Grahamová tento plán okomentovala ako „šialene nákladný“. Podľa plánu by dlh do roku 2031 dosiahol 117 % HDP, čo by presiahlo úroveň z čias druhej svetovej vojny.

Súvisiaci článok Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol štvrtýkrát po sebe Čítajte

Spomenutý rozpočet počíta s vyčlenením 1,5 bilióna dolárov na prevádzkové výdavky Pentagonu a ďalších vládnych orgánov. Zahŕňa tiež dva plány, ktoré už Biden predtým zverejnil - plán týkajúci sa pracovných miest v hodnote 2,3 bilióna dolárov a 1,8-biliónový plán na podporu rodín.



Rozpočet ponúka viac ako 800 miliárd dolárov na boj proti zmene klímy vrátane investícií do čistej energie, 200 miliárd a bezplatné predškolské zariadenia pre všetky 3-ročné a 4-ročné deti, 109 miliárd na dva roky bezplatného štúdia na komunitnej vysokej škole pre všetkých Američanov, 225 miliárd na pomoc zamestnancom vyvážiť ich pracovné a rodinné povinnosti a čerpanie primeraného voľna z rodinných a zdravotných dôvodov, 115 miliárd dolárov na cesty a mosty, 160 miliárd na verejnú dopravu a železnice či 100 miliárd na zlepšenie prístupu k širokopásmovému internetu pre každú americkú domácnosť.



Podľa Bidena rozpočet „investuje priamo do amerického ľudu, posilní ekonomiku národa a zlepší dlhodobé fiškálne zdravie“ USA.