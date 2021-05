Parlament schválil Matovičovi navýšenie výdavkov v rozpočte o viac ako tri miliardy eur

Strana SaS sa hlasovania zdržala.

28. máj 2021 o 13:33 (aktualizované 28. máj 2021 o 14:02) SITA

BRATISLAVA. Parlament v piatok schválil novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, ktorou sa zvyšujú výdavky rozpočtu o viac ako 3,7 miliardy eur.

Pôvodný vládou schválený návrh pritom počítal so sumou necelých 3,4 miliardy eur. Už táto čiastka bola pre koaličnú stranu SaS privysoká.

Jej poslanci novelu tak, ako opakovane avizovali, nepodporili. Za jej prijatie hlasovalo 79 poslancov parlamentu, 37 bolo proti a 11 sa zdržalo.

Za novelu hlasovali OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Proti boli Smer, ĽSNS aj nezaradení poslanci, poslanci SaS sa zdržali.

Deficit vyšší ako 10 percent

Pozmeňovacím návrhom po prerokovaní vo výbore poslanci schválili, že ešte zvýšia výdavky priamo súvisiace s pandémiu, ale aj rozpočtovo nekryté tituly, o ďalších 350,6 miliónov eur.

Po pôvodnom zvýšení výdavkov sa počítalo na tento rok s celkovým deficitom verejnej správy na úrovni 9,9 percenta HDP, avšak aktuálne je to už viac ako 10 percent.

Výdavky týkajúce sa pandémie sa pôvodne mali zvýšiť o 2,404 miliardy eur, no nakoniec to bude nárast o 2,7 miliardy eur. Oproti pôvodnému návrhu je to viac o 294,9 miliónov eur. Táto suma má okrem iného umožniť pokračovanie pomoci ľuďom, ktorú poskytuje rezort práce.

V rámci tohto balíka tvorí najvyššiu položku zvýšenie sociálnych dávok a schém pomoci z ministerstva práce. Druhou najnákladnejšou rezortnou položkou sú prostriedky pre ministerstvo zdravotníctva, avšak majú sa dopĺňať aj štátne finančné aktíva na udržanie zamestnanosti a prevádzky v podnikoch a na zabezpečenie ich likvidity.

Nepandemické výdavky mali pôvodne stúpnuť o 984,1 miliónov eur, no koaličná väčšina k tomu pripočítala ešte ďalších 55,7 miliónov eur. Ide o prostriedky na dofinancovanie Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj podporu regionálneho rozvoja.

Nepandemické výdavky sa týkajú ďalších rôznych opatrení. Ide najmä o vytvorenie priestoru na čerpanie prostriedkov v súvislosti s plánom obnovy, zabezpečuje sa krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a rozpočtujú sa prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.

Viskupič: Dnešné deficity sú budúce dane

Rozpravu k novele poznačili nezhody medzi ministrom financií Igorom Matovičom a stranou SaS. Matovič konštatoval, že ľuďom sľúbili "kopu vecí", ktoré, ak majú dosah na financie, musí pokryť štátny rozpočet. Podotkol, že ho mrzí "politikárčenie", ktoré zvolila jedna koaličná strana.

Poslanec SaS a predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič poznamenal, že SaS sa snažila nájsť kompromisné riešenie, aby Slovensko zvládlo účet za covid a zároveň, aby sa nezruinovali verejné financie. Kompromis sa však nepodarilo nájsť.

Viskupič počas svojho vystúpenia upozorňoval, že po zvýšení Slovensko minie takmer dvojnásobok toho, koľko sme schopní vybrať.

"Dnešné deficity sú budúce dane," zdôraznil.

Priblížil, že na dani z pridanej hodnoty je plánovaný výber vyše siedmich miliárd eur na tento rok. "My nemáme žiadny priestor zvyšovať DPH," povedal s tým, že ani tým by sa teda zvýšené výdavky nedokázali kompenzovať.

“ Aj najlepšie úmysly sú fajn, ale treba mať na ne. „ Marián Viskupič, SaS

Na spotrebných daniach podľa jeho slov vyberieme za rok dokopy 2,4 miliardy eur, na dani z príjmov právnických osôb menej ako dve miliardy eur.

Viskupič pripustil, že je kríza a je potrebné pomáhať. Dnes sa však podľa jeho slov zvyšoval rozpočet, ktorý sa už pripravoval na krízu. "Aj najlepšie úmysly sú fajn, ale treba mať na ne," dodal. Dobrý úmysel pomáhať môže podľa neho spôsobiť, že sa rozbijú verejné financie.

Gyimesi označil SaS za opozičnú stranu

Poslanec OĽANO György Gyimesi počas rozpravy zhodnotil Viskupičov príspevok ako "vynikajúce vystúpenie opozičného poslanca". Pýtal sa, či už to je predvolebný modus, a vyzval ho, aby sa SaS aspoň trochu snažila "maskovať" to, že už nie je koaličným partnerom.

"Mám pocit, že ste len teoretickí ekonómovia a na ľudí kašlete," vyhlásil Erik Ňarjaš (OĽANO).

Postoj SaS k rozpočtu kritizoval aj poslanec Sme rodina Ľuboš Krajčír. "Nepľujte ľuďom do tváre, stojte si za tým, čo ste im sľúbili. Toto je o zodpovednosti, nie o politike, ktorú vy dnes hráte," dodal.

Vlani míňala vláda menej, ako plánovala

Aj v lete minulého roka sa podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť novelou zákona o štátnom rozpočte výrazne zvýšili výdavky, vláda však napokon čerpala výrazne menej, ako predpokladala. Rozdiel bol približne tri miliardy eur.

Štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík tvrdí, že rezerva je stále len rezerva a nie je vopred určené, že ju musí vláda aj minúť.

Ministerstvo financií bude podľa Jančíka výdavky prísne sledovať. Odhaduje, že rezerva sa celá nevyčerpá.