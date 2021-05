Sme rodina predloží zákon, má pohnúť s výstavbou nájomných bytov

Holý predpokladá, že prvé byty by mohli odovzdať v roku 2023.

28. máj 2021 o 12:11 TASR

BRATISLAVA. Sme rodina predloží do Národnej rady (NR) poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, má odštartovať výstavbu nájomných bytov.

Informoval o tom predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že novela má pripraviť regulačný rámec na výstavbu štátnych bytov s nižším nájmom.

Príprava na výstavbu bytov

Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) ozrejmil, že kritériá na prideľovanie bytov by sa mali líšiť od jednotlivých krajov. Poznamenal, že v Bratislave sú iné náklady a príjmy ako napríklad v Prešovskom kraji.

"Keď chceme začať stavať byty, najskôr to treba legislatívne pripraviť," povedal Kollár s tým, že bolo potrebné meniť viaceré zákony a poukázal aj na dĺžku viacerých lehôt, napríklad pri stavebných povoleniach.

Pripustil i prípadné zmeny k návrhu v druhom čítaní, ak by vyplynuli z diskusie. Nájomné byty by sa podľa jeho slov mali ponúkať za nižšie nájmy, ako sú trhové ceny, a tak si ich budú môcť dovoliť aj rodiny so slabším príjmom.

Holý dodal, že zákon vytvára absolútne nový segment nájomného bývania. "Nejde o sociálne bývanie, nejde o klasické komerčné nájomné bývanie, ako ho poznáme z trhu, žiadnym spôsobom to nekoliduje s bývaním v súkromnom vlastníctve, tento segment vytvára nájomné bývanie s garanciou štátu, pričom garancia štátu v tomto prípade nie je finančného charakteru," uviedok.

Holy tiež povedal, že štát garantuje stabilitu investičného prostredia, nemajú sa zaťažovať verejné financie a štátny rozpočet. Naopak, výstavba má mať podľa jeho slov pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

Prvé byty o dva roky

Holý predpokladá, že prvé byty by mohli odovzdať v roku 2023. Do roku 2030 chcú odovzdať zhruba 100 000 bytov. Ozrejmil, že systém a výstavba nebude závislá od finančných možností, ale od stavebnej kapacity a dopytu.

Hoci sa primárne bude výstavba týkať krajských miest a okolia, po nábehovej fáze sa môže rozširovať. O podmienkach prideľovania bytov sa podľa Holého ešte diskutuje. Pri oprávnenosti uchádzať sa o takéto bývanie však zatiaľ rátajú s hranicou na úrovni 1,5 násobku životného minima, v krajoch s nižšími príjmami až do desaťnásobku.

Doplnil, že hlavným zmyslom investičnej zmluvy s realitným investičným fondom má byť garancia finančnej stability a výšky nájmov. Holý tiež tvrdí, že výstava prinesie nové benefity, pracovné miesta a prispeje aj k znižovaniu regionálnych rozdielov.

Poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) dodal, že najdôležitejšia bude pri prideľovaní bytov transparentnosť. Chcú preto zabezpečiť digitalizáciu registračného a rezervačného systému, vytvoriť jednoduchú prehľadnú platformu s ponukou nájomných bytov v danej lokalite.

Hovorí, že o pridelení bytov záujemcom tak rozhodne počítač a práve takáto eliminácia ľudského zásahu do výberového procesu nájomníkov má prispieť k čo najvyššej transparentnosti.