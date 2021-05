Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol štvrtýkrát po sebe

Počet nových žiadostí dosiahol najnižšiu úroveň od marca 2020.

27. máj 2021 o 15:40 TASR

WASHINGTON. Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol, už štvrtýkrát po sebe. A viac ako ekonómovia očakávali, na najnižšiu úroveň od začiatku marca 2020.

Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo práce.

Podľa najnovších údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 22. mája znížil o 38-tisíc na 406-tisíc zo 444-tisíc týždeň predtým.

Dosiahol tak najnižšiu úroveň od marca 2020, keď pandémia nového koronavírusu prvýkrát zasiahla trh práce v USA. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov klesne na 425-tisíc.

Na ilustráciu, v týždni do 7. marca 2020, tesne predtým, ako sa americká ekonomika začala v dôsledku pandémie zatvárať, dosiahol počet nových žiadostí o podporu 212.000. V týždni do 23. mája 2020 to už bolo takmer 1,9 milióna žiadostí.

Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 15. mája 2021 klesol na 3,642 milióna z 3,738 milióna týždeň predtým a tiež prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali ich zníženie na 3,68 milióna osôb.