Hlas predloží návrh na dočasné zníženie DPH pre gastro

Minister financií Matovič už koncom apríla avizoval, že DPH pre gastro sektor nezníži.

27. máj 2021 o 14:02 SITA

BRATISLAVA. Opozičná strana Hlas predloží do parlamentu návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), cez ktorú chce znížiť DPH na gastro služby na 5 percent. Táto daň by sa mala znížiť dočasne do 31. decembra 2022. Od 1. januára 2023 by potom bola stanovená na 10 % tak, ako je to teraz pre ubytovacie služby.

„Prevádzkam sa na dlhé obdobie extrémne znížili tržby a naopak výrazne vzrástli náklady na hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou. Pomoc štátu nebola počas pandémie dostatočná. Práve zníženie DPH sa nám javí ako najlepšie opatrenie na záchranu tohto odvetvia. Ak by poslanci náš návrh odobrili v jednotlivých čítaniach, počítame s tým, že znížená DPH by mohla platiť na základe dĺžky legislatívneho procesu od 1. októbra 2021," informoval vo štvrtok na tlačovom brífingu podpredseda Hlasu Richard Raši.



K dočasnému zníženiu DPH pre gastro sektor vyzýval začiatkom mája aj europoslanec za KDH Ivan Štefanec. Ten odporúčal vláde znížiť DPH pre gastro sektor počas trvania pandémie.

Minimálne však do začiatku letnej turistickej sezóny tak, aby bolo na ňu Slovensko plne pripravené. Podľa europoslanca iné členské štáty EÚ pomáhajú tomuto odvetviu počas pandémie výrazne viac a mnohé susediace krajiny už k zníženiu tejto dane dávno pristúpili.



Minister financií Igor Matovič však už koncom apríla informoval, že DPH pre gastro sektor nezníži. K tomuto kroku ho ešte pred Hlasom a Ivanom Štefancom vyzvali aj gastro prevádzkovatelia.

Dôvodom odmietnutia zníženia DPH pre gastro je podľa Matoviča to, že rôznych požiadaviek na odškodnenie má byť na Slovensku neúrekom, no „špajza“ je po predchádzajúcej vláde prázdna.

„Máme zarobené na deficit 9,4 mld. eur, čo by bol rekordný deficit verejných financií. Za tejto situácie by som bol veľkým pesimistom ku komukoľvek, kto by mal nároky na rozdávanie zo štátneho rozpočtu. Nemáme z čoho rozdávať,“ reagoval koncom apríla Matovič.