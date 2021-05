Návrh stavebného zákona treba prepracovať, tvrdí Klub 500

Stavebné konanie by sa mohlo výrazne predražiť.

27. máj 2021 o 12:30 SITA

BRATISLAVA. Nový stavebný zákon z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého prináša so sebou množstvo negatív a preto ho treba prepracovať. Ako ďalej upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor, stavebné konanie by sa po novom malo nielen skrátiť a zjednotiť, ale hrozí, že sa výrazne predraží.

Hoci novelizácia legislatívy pre oblasť výstavby a územného plánovania bola po viac ako štyridsiatich rokoch potrebná, podľa Klubu 500 prichádza štát s návrhmi, ktoré investorov skôr odradia, než by ich motivovali.

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov preto apeluje na predkladateľa, aby novelu v súčasnej podobe stiahol a prepracoval.

Drahšie poplatky za povolenie a kolaudáciu

Ako pripomína klub, podľa návrhu by mal vzniknúť jeden centrálny stavebný úrad, pribudnúť by mal elektronický register výstavby Urbion a okrem iného by sa mala skrátiť dĺžka stavebného konania.

Nový zákon však prináša so sebou aj vyššiu finančnú záťaž. V súčasnosti je poplatok za stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie stanovený maximálne na 1 600 eur v prípadne právnických osôb a 120 eur v prípade, ak je žiadateľom občan.

Po novom by sa poplatok pri väčších investíciách mohol vyšplhať na vyššie čiastky, pričom bude tvoriť náklad vo výške až 1,25 percenta z celkových nákladov stavby. Podľa klubu môže ísť pritom o sumu na úrovni niekoľkých tisíc, ba až desiatok tisíc eur.

Klub 500 nesúhlasí so zvyšovaním poplatku za výstavbu a žiada, aby ostal na úrovni súčasnej výšky. V prípade, že výška poplatku nebude obmedzená, bude to mať podľa združenia negatívny vplyv na rozhodovanie investorov realizovať stavbu väčších finančných rozmerov.

„Je z nášho pohľadu neprijateľné, že v čase, keď by Slovensko malo prijímať opatrenia na podporu investícií, paradoxne prichádza s návrhmi, ktoré investorov skôr odradia, než by ich motivovali,“ upozornil Tibor Gregor s tým, že poplatky by žiadatelia o stavebné povolenie mali platiť aj za používanie informačného systému Urbion, ktorý má prevádzkovať súkromná osoba. S tým klub zásadne nesúhlasí, najmä keď existuje štátna IT firma - Slovensko IT.

Vylúčenie stavebníka je neprijateľné

Klub 500 kritizuje, že nový zákon o výstavbe prináša aj kompetenčné zmeny. V stavebnom konaní je vylúčený stavebník a posilňujú sa kompetencie projektanta, ktorý má stavebníka zastupovať. Podľa združenia je tento krok nelogický a môže viesť k nepoctivému konaniu.

„Stavebné konanie sa začína na základe zámeru stavebníka stavať a je kľúčovou osobou výstavby. Je neprijateľné, aby zákon z procesu vylúčil stavebníka, ktorý celý proces financuje! Preto požadujeme, aby mal v rámci zákona postavenie účastníka so všetkými právami a povinnosťami. Zároveň navrhujeme zo zákona vypustiť ustanovenie, ktoré dáva neprimeranú moc do rúk projektantov, vynucovať si práce naviac," konštatuje Tibor Gregor.