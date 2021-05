Amazon kúpil holywoodske štúdiá MGM

Spoločnosť kúpila slávne štúdiá za 8,45 miliardy dolárov.

26. máj 2021

NEW YORK. Americká spoločnosť Amazon oznámila kúpu MGM Studios za 8,45 miliardy dolárov. Informuje o tom spravodajský portál CNBC, podľa ktorého je to jej najodvážnejší krok v oblasti zábavného priemyslu a druhá najväčšia akvizícia v jej histórii po kúpe Whole Foods v roku 2017 za 13,7 miliardy dolárov.

Amazon dúfa, že využije legendárnu históriu filmovej tvorby MGM a rozsiahly katalóg 4 000 filmov a 17 000 televíznych programov, ktoré pomôžu posilniť jej filmovú a televíznu divíziu Amazon Studios.

Hollywoodske štúdio vlastní napríklad filmovú sériu o agentovi 007 Jamesovi Bondovi, seriály ako Príbeh služobníčky (2017) a Fargo (2014) či mnoho populárnych televíznych reality show. Tiež vlastní prémiovú káblovú televíznu sieť Epix.

Dohoda zdôrazňuje ochotu Amazonu značne investovať do udržania konkurencieschopnosti na preplnenom trhu streamovacích služieb.

Amazon, Netflix, Disney a ďalšie streamovacie služby sa snažia rozšíriť svoje knižnice, aby si získali predplatiteľov, pričom vynakladajú miliardy na licencovanie obsahu a vývoj pôvodnej tvorby.

Medzitým ďalšie mediálne spoločnosti prechádzajú zlučovaním, aby dosiahli väčší rozsah a mohli konkurovať firmám ako Amazon a Netflix. Minulý týždeň napríklad telekomunikačná spoločnosť AT&T zverejnila dosiahnutie dohody o spojení jej mediálnej divízie WarnerMedia, pod ktorú patria napríklad televízna sieť HBO a štúdiá Warner Bros, s mediálnou spoločnosťou Discovery v hodnote 43 miliárd dolárov.