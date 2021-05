Sulík sa s Matovičom nedohodol, SaS sa pri rozpočte zdrží

SaS navrhla zníženie sumy o miliardu eur.

26. máj 2021 o 15:19 TASR

BRATISLAVA. Koaličná SaS sa zdrží v Národnej rade SR pri hlasovaní o navýšení štátneho rozpočtu na tento rok. Ďalší koaliční partneri tento návrh podporia.

Avizoval to v stredu na brífingu počas rokovania vlády minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík. Zdôraznil, že SaS pripúšťa navýšenie rozpočtu, nie však o 3,7 miliardy eur, ale len o 2,7 miliardy eur.

"Najprv sme dostali návrh s navýšením o 3,4 miliardy eur, medzičasom to dokonca ešte stúplo na 3,7 miliardy eur. V tom rozpise, ktorý sme dostali, je mnoho položiek, ktoré považujeme za nadhodnotené a mnoho položiek, ktoré považujeme za také, ktoré by nemali byť v tomto navýšení," podotkol Sulík.

Ako príklad uviedol 2 milióny kusov vakcín Sputnik, po ktorých neočakáva veľký dopyt. "Nemá žiaden zmysel dávať do rozpočtu 16 miliónov eur navyše, keď 2 milióny vakcín nedovezieme," dodal.

Problém má SaS aj so "stámiliónovými položkami", ktoré sú určené na rezervy alebo "položky, ktoré sa ešte vyskytnú". Tak sa podľa Sulíka nesmie pristupovať k štátnemu rozpočtu. SaS navrhla zníženie sumy o miliardu eur.

Navýšenie rozpočtu by tak nebolo 3,7 miliardy eur, ale 2,7 miliardy eur, čo vníma ako kompromisné riešenie. Tento návrh predstavili aj na koaličnej rade.

"K dohode nedošlo, to znamená, že naši koaliční partneri budú hlasovať za navýšenie rozpočtu a poslanci strany SaS sa zdržia," priblížil Sulík s tým, že SaS to nebude vetovať, ale nepodpíše sa pod to.