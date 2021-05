Zadržaná loď Ever Given vlastníci nedostali, rozhodovať bude ďalší súd

Loď patrí japonskej lodnej spoločnosti Shoei Kisen Kaisha.

23. máj 2021 o 18:00 TASR

Vyslobodená nákladná loď Ever Given v Suezskom prieplave. (Zdroj: SITA/AP)

KÁHIRA. Vlastníci kontajnerovej lode Ever Given, ktorá v marci na šesť dní zablokovala Suezský prieplav, sa k plavidlu zatiaľ nedostali. Ako v nedeľu uviedol súd v meste Ismailia, na ktorý sa obrátili, nemá v tejto kauze právomoc rozhodnúť.

Loď dlhá 400 metrov, ktorá sa plavila pod vlajkou Panamy, patrí japonskej lodnej spoločnosti Shoei Kisen Kaisha. Plavidlo 23. marca narazilo v Suezskom prieplave na plytčinu a až do 29. marca jednu z najrušnejších námorných trás na svete blokovalo.

Následne egyptské úrady loď zadržali s tým, že vlastníci ju nedostanú dovtedy, dokiaľ nevyplatia kompenzácie stanovené Správou Suezského prieplavu (SCA). Tá podľa egyptských médií určila odškodné na 916 miliónov USD (751,56 milióna eur).

Ako informovala agentúra DPA, podľa právnych zástupcov vlastníkov plavidla je suma požadovaná SCA prehnaná. Navyše, chybu v tejto kauze urobila samotná SCA, keď za nepriaznivého počasia a zlej viditeľnosti umožnila obrovskej lodi vplávať do prieplavu. SCA však od začiatku odmieta, že by bola za nehodu lode Ever Given zodpovedná.

Ako uviedol právny zástupca SCA Násir Farag, súd v Ismailii oznámil, že nie je v jeho právomoci v tejto veci rozhodnúť a zamietol tak odvolanie sa vlastníkov plavidla proti jeho zadržaniu. Zároveň rozhodol o postúpení prípadu na iný súd. Nové vypočutie by sa malo začať v sobotu.