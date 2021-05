Záujem o psov a mačky v Česku vlani vzrástol. S ním aj zisky výrobcov krmív

23. máj 2021 o 16:34 TASR

PRAHA. Pre mnohé české firmy bolo obdobie pandémie nového koronavírusu v znamení nemalých strát a úpadku, čo však neplatí v prípade chovateľských potrieb a krmív pre domácich miláčikov. Pandemický rok vyprázdnil útulky, pričom okrem psov sa obľube tešia aj mačky. Najväčší výrobcovia krmív pre domáce zvieratá tak zaznamenali zvýšený predaj, navyše, niektorým z nich sa otvoril nový trh a môžu začať s exportom do Číny.

Podľa českého ministerstva pôdohospodárstva, ktorého údaje zverejnil server iDnes.cz, sa vlani v Česku vyrobilo 275 606 ton krmiva určeného pre psov a mačky. Oproti roku 2019 to bolo o 18 750 ton viac, čo predstavuje rast o 7,3 %.

Záujem o psov a mačky vzrástol práve v dôsledku lockdownu. Tým sa zvýšil nielen dopyt po krmivách, ale aj po pelieškoch a ďalších potrebách pre zvieratá.

"Okrem toho pozorujeme, že zákazníci sa viac začali starať o zdravie svojich domácich miláčikov, to znamená, že sa viac začali zaujímať o zdravé krmivá. Dopyt vzrástol po menej zvyčajných výrobkoch, napríklad po jogurtoch pre psov a mačky, probiotikách a podobne," povedal Jiří Švihálek z Yoggies.cz.

Veľký predaj evidovali výrobcovia krmív najmä v marci 2020, keď vypukla pandémia nového koronavírusu a zákazníci mali strach, či budú mať možnosť kúpiť si krmivo. V Česku má podľa prieskumu GfK nejakého zvieracieho miláčika viac než polovica domácností. Necelých 50 % z nich, teda približne 2 milióny domácností, vlastní aspoň jedného psa a necelých 1,5 milióna mačku.

Niektorým výrobcom krmív sa okrem toho otvoril nový trh a môžu expandovať do Číny. Zatiaľ takéto povolenie dostalo päť českých výrobcov. Pre firmy je čínsky trh zaujímavý, pretože krajina sa usiluje zvýšiť svoju potravinovú sebestačnosť, takže rozširuje chovy hospodárskych zvierat, ale zvyšuje sa záujem aj o chov domácich miláčikov. Podľa českého ministerstva pôdohospodárstva vyviezli české firmy vlani tovar za viac než 15 miliárd Kč (589,34 milióna eur), a to takmer do stovky štátov.