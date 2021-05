ZMOS má pri novom stavebnom zákone problém s jeho načasovaním aj obsahom

ZMOS volá po novele existujúceho stavebného zákona

21. máj 2021 o 12:51 TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Pripravovaný nový stavebný zákon považuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) za zle načasovaný. Problém má aj s jeho obsahom.

Viac ako 89 percent starostov a primátorov v združení je za to, že stavebné konanie a územné rozhodovanie by malo byť naďalej originálnou kompetenciou. Na piatkovej tlačovej besede v Liptovskom Hrádku to uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger.

Problém s načasovaním a obsahom

Združenie je toho názoru, že skôr ako nový zákon mestá a obce potrebujú rýchlu novelu existujúceho stavebného zákona.

"Sme pred harmonizáciou výziev v rámci nového programového obdobia. Dočerpáva sa Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde je pri určitých žiadostiach potrebné stavebné povolenie. Keď navrhovaný zákon nebude fungovať alebo sa bude časovo predlžovať lehota vydania stavebného, respektíve územného rozhodnutia, je možné, že sa nedočerpajú prostriedky. Hovorím to preto, aby sa potom nezvaľovala vina na mestá a obce, že nedočerpávajú prostriedky z európskych fondov," podotkol šéf združenia.

Podľa Trégera ZMOS chápe, že zákon je starý, že štát potrebuje zrýchliť líniové stavby a akčnejší stavebný dozor.

"Vieme, že veľkým problémom sú čierne stavby a ich legalizácia. Sme za to, aby sa proces zrýchlil a digitalizoval, s týmto problém nemáme. Problém máme s termínom načasovania a s obsahom," poznamenal.

Dodal, že expertná skupina pripravila v rámci medzirezortného pripomienkového konania paragrafové znenie, kde budú namietať všetky tieto veci.

Posledné slovo pre mestské zastupiteľstvo

Samo mesto, občania, mestské zastupiteľstvo alebo štatutár podľa slov Trégera vie, čo v katastri treba robiť, meniť a ako postaviť územné plány.

Zdôraznil, že vždy pozývali k tomuto riešeniu podnikateľov i štát, ktorí sa k týmto veciam mohli vyjadriť v rámci územného plánovania. "Ale trváme na tom, aby posledné slovo malo vždy mestské zastupiteľstvo," dodal.

ZMOS sa zároveň vyhradilo voči stredajšiemu vyjadreniu podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina), ktorý podľa Trégera nazval starostov a primátorov korupčníkmi, diletantmi a neschopnými.

"Práve naopak, myslíme si, že vzhľadom na to, ako prebieha stavebné konanie teraz, prácu si naozaj stopercentne plnia," zdôraznil šéf ZMOS.