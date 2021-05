Z Bratislavy sa po novom bude priamo lietať aj na Kanárske ostrovy

Novú linku spustia koncom júna.

21. máj 2021 o 11:05 SITA

BRATISLAVA. Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika sa bude lietať priamou leteckou linkou na Kanárske ostrovy.

Novú leteckú linku z Bratislavy na ostrov Gran Canaria, teda do hlavného mesta Las Palmas, spustí cestovná kancelária flytoCanarias v spolupráci s dopravcom Galistair od 26. júna 2021.

Článok pokračuje pod video reklamou

Linku môžu využiť dovolenkári každú sobotu, čiže raz týždenne. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

„Od konca júna rozširujeme svoju sieť letov aj na Slovensko. Lety každý týždeň z bratislavského letiska na Kanárske ostrovy budeme prevádzkovať lietadlami dopravcu Galistair, konkrétne Airbusom A320 s kapacitou 180 cestujúcich,“ oznámila španielska cestovná kancelária flytoCanarias. Lety sú v pláne pravidelne každú sobotu až do 30. októbra 2021.

Odlietať z Bratislavy na ostrov Gran Canaria sa bude každú sobotu. Nonstop let trvá 5 hodín a 25 minút. Cestujúci majú v cene letenky zahrnutú aj podanú batožinu s hmotnosťou 18 kg. Spiatočne sa z Kanárskych ostrovov do Bratislavy odlieta v soboty, let trvá 5 hodín.