Minimálne 15 percent, Spojené štáty navrhujú globálnu daň pre firmy

Konečná sadzba dane by mohla byť ešte o niečo vyššia.

21. máj 2021 o 9:09 TASR

WASHINGTON. Spojené štáty navrhujú globálnu minimálnu daňovú sadzbu pre firmy 15 percent. Prípadne by mohla byť ešte o niečo vyššia.

Firmy po celom svete by mali zo svojich ziskov platiť daň minimálne 15 percent, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo financií. Tento návrh je súčasťou snahy o presadenie globálnej minimálnej korporátnej dane.

Trump daň znížil, Biden ju chce zvýšiť

Konečná sadzba dane by mohla byť ešte o niečo vyššia. Podľa amerického ministerstva financií je sadzba 15 percent dno, pričom diskusie o globálnej minimálnej firemnej dani by mali byť aj naďalej ambiciózne a konečná kompromisná sadzba by mohol byť ešte vyššia.

Americké firmy aktuálne platia daň vo výške 21 percent.

Administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa znížila firemnú daň, pričom predtým bola jej horná sadzba na úrovni 35 percent. Súčasný prezident Joe Biden počíta so zvýšením dane na 28 percent.

Čo na to americká ministerka financií

Podľa americkej ministerky financií Janet Yellenovej by globálna minimálna koroporátna daň odradila firmy, aby presúvali svoje sídla do iných krajín s cieľom zníženia daňového zaťaženia, aj keď majú väčšinu operácií v USA.

"Je potrebné stabilizovať medzinárodnú daňovú architektúru, zaistiť férové globálne podmienky a vytvoriť prostredie, v ktorom štáty spolupracujú na udržaní daňovej bázy a zabezpečení toho, aby bol globálny daňový systém spravodlivý a dokázal plniť potreby globálnej ekonomiky 21. storočia," uviedlo americké ministerstvo financií vo vyhlásení.

Yellenová kritizovala globálne preteky medzi krajinami o čo najnižšiu firemnú daň s cieľom prilákať zahraničné spoločnosti.