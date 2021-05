Nezamestnanosť poklesla prvýkrát za posledný polrok

Medzimesačne poklesla o 0,03 percentuálneho bodu.

20. máj 2021 o 12:54 (aktualizované 20. máj 2021 o 13:09) TASR

BRATISLAVA. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v apríli na úrovni 8,55 %. Medzimesačne poklesla o 0,03 percentuálneho bodu (p. b.). Ide o prvý pokles za posledného pol roka. Uviedlo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR vo štvrtok.

Na trhu práce sa v apríli 2021 uplatnilo 11 379 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 5458 osôb. "V porovnaní s predošlým mesiacom sa v apríli 2021 uplatnilo na trhu práce o 486 osôb viac," uviedlo ústredie.

Úrady práce evidovali v apríli celkovo 234 472 ľudí bez práce, čo je o 470 osôb menej ako v marci 2021 (o 0,20 %). Oproti predošlému mesiacu poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, a to o 1052 osôb. Zároveň o 729 osôb poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov (v marci ich bolo 29 549).

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v apríli úroveň 8 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol zaznamenaný minimálny nárast, a to o 0,02 p. b. (7,98 % v marci 2021). Medziročný nárast je o 1,43 p. b. (6,57 % v apríli 2020). "Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 219 293 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 666 osôb (o 0,30 %)," vyčíslilo ústredie.

Celkovo bolo z evidencie vyradených 13 654 uchádzačov o zamestnanie, z toho 53 pre nespoluprácu a ďalších 2222 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do desiatich rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne).

"Slovenský trh práce stále ponúka viac ako 60 000 voľných pracovných miest, pričom v apríli ich bolo najviac od začiatku tohto roka," dodalo ústredie. Úrady práce ich evidovali presne 66 685, čo je o 3893 pracovných miest viac ako v marci. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 19.560 miest (podiel 29,33 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji, a to 3080 (podiel 4,62 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci apríl na úrovni 30.022, čo je najviac od začiatku tohto roka. Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

"V období január až apríl v roku 2021 došlo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 k poklesu počtu nahlásených hromadných prepúšťaní o 28, počet ohrozených pracovných miest poklesol o 2619," uzavrelo ústredie.