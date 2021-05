Slovenské elektrárne sa dostali medzi top 300 klimatických lídrov Európy

Najvýkonnejším sektorom sa stali finančné služby.

19. máj 2021 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Slovenské elektrárne sa dostali medzi top 300 klimatických lídrov Európy. Vyplýva to zo Zoznamu Klimatických lídrov Európy, ktorý uverejnil britský ekonomický denník Financial Times.

„Ako najväčší slovenský výrobca elektriny, dodávajúci do siete až 95 percent bez emisií oxidu uhličitého, patríme medzi jednu z dvoch desiatok spoločností európskeho energetického sektora, ktoré sa dostali do rebríčka Financial Times. Posudzovaním pritom prešla vyše tisícka firiem. Sme zároveň jediným podnikom z východnej Európy,“ konštatoval vedúci medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia Slovenských elektrární Robert Jambrich.

Článok pokračuje pod video reklamou

Historicky najnižšia úroveň emisií

Uvedených 300 spoločností zo zoznamu dosiahlo najväčšie zníženie intenzity emisií skleníkových plynov v rokoch 2014 až 2019.

Špecifické emisie oxidu uhličitého, prepočítané na celkovú elektrinu dodanú Slovenskými elektrárňami do elektrizačnej sústavy SR, dosiahli ešte v roku 2015 takmer 142 gramov na kilowatthodinu.

V roku 2019 vďaka energetickému mixu s vysokým podielom výroby elektriny z jadrových a vodných elektrární a nižšou dodávkou z tepelných elektrární spaľujúcich fosílne palivá sa Slovenské elektrárne dostali na historicky najnižšiu úroveň emisií 106,7 gramov na kilowatthodinu.

Najviac zástupcov má Anglicko

Anglicko je krajinou s najväčším počtom spoločností v zozname, celkovo ich je až 93. Za ním nasledujú Švajčiarsko a Nemecko po 35 spoločností v rebríčku.

Najvýkonnejším sektorom sa stali finančné služby. V energetickom sektore sa na zoznam dostalo 22 firiem.

Cieľom rebríčka Zoznam klimatických lídrov Európy je vyzdvihnúť firmy, ktoré medzi rokmi 2014 a 2019 najviac znížili svoju emisnú intenzitu, meranú podľa emisií skleníkových plynov v pomere k tržbám.

Top 300 klimatických lídrov britský denník Financial Times zostavil z vyše tisícky prihlásených firiem.