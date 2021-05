Príspevky na nájmy pre podnikateľov viaznu, čaká sa na podpis Matoviča

Ministerstvo hospodárstva žiadosť podľa Sulíka opakovane urgovalo.

18. máj 2021 o 15:55 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti pozastavilo vyplácanie príspevkov na nájmy pre podnikateľov a na kultúru, pretože nemá uvoľnené prostriedky od ministerstva financií.

Žiadosť o uvoľnenie 26 miliónov eur poslalo ministerstvo hospodárstva rezortu financií 28. apríla. Na brífingu to v utorok povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„Všetky žiadosti sme vybavili tak, ako to robíme, to znamená do piatich pracovných dní. Všetko je mnou podpísané a čaká sa len na podpis ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), aby uvoľnil prostriedky a my sme kompenzácie mohli vyplatiť,“ povedal Sulík, podľa ktorého opakovane žiadosť urgovali. „Pán minister je dosť rozcestovaný a pravdepodobne sa k tomu ešte nedostal,“ dodal Sulík.

Minister hospodárstva spresnil, že v minulom roku mali na tento účel pridelených 200 miliónov eur, no koncom roka museli pre uzavretie štátneho rozpočtu vrátiť do štátnej pokladnice 144 miliónov eur.

Ministerstvo financií musí rezortu hospodárstva peniaze na tento účel znova prideliť. Sulík zdôraznil, že rezort hospodárstva nemôže na nájmy či na kultúru použiť ani ušetrené peniaze z iných kapitol svojho rozpočtu.

Informácie, že by Matovič podmienil uvoľnenie prostriedkov schválením novely zákona o štátnom rozpočte, Sulík nepotvrdil. Pripomenul, že o peniaze žiadali ešte na sklonku apríla pričom novela zákona je na stole iba týždeň.