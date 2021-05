EÚ navrhla nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu

Predpokladom boja proti zmene klímy sú zdravé moria.

17. máj 2021 o 16:56 TASR

BRUSEL. Európska komisia navrhla v pondelok nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ pre priemyselné odvetvia a odvetvia súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami.

Komisia spresnila, že udržateľné modré hospodárstvo má zásadný význam z hľadiska dosahovania cieľov Európskej zelenej dohody a zabezpečenia obnovy po pandémii nového koronavírusu.

Podľa návrhu EK všetky odvetvia modrého hospodárstva vrátane rybolovu, akvakultúry, pobrežného cestovného ruchu, námornej dopravy, prístavných činností a stavby lodí budú musieť znížiť svoj vplyv na životné prostredie a klímu.

Predpokladom boja proti zmene klímy a strate biodiverzity sú totiž zdravé moria a udržateľné využívanie ich zdrojov spôsobom, ktorý prináša alternatívy k fosílnym palivám a tradičnej výrobe potravín.

Prechod na udržateľné modré hospodárstvo si vyžaduje investície do inovačných technológií, pričom EK tvrdí, že energia z morských vĺn a prílivová energia, produkcia morských rias, vývoj inovačného rybárskeho výstroja alebo obnova morských ekosystémov povedú k vzniku nových pracovných miest a podnikateľských príležitostí v modrom hospodárstve.

Do programu pre modré hospodárstvo patrí najmä dosahovanie cieľov klimatickej neutrality rozvojom modrej energie (z oceánov), dekarbonizáciou námornej dopravy a ekologizáciou prístavov.

Ďalej je to udržateľný energetický mix vrátane energie z plávajúcich veterných turbín, geotermálnej energie, energie vĺn a prílivovej energie (v roku 2050 by mal predstavovať štvrtinu elektrickej energie vygenerovanej v EÚ). Európske prístavy by sa mohli využívať ako energetické uzly.

Do tohto programu patrí aj prechod na obehové hospodárstvo a zníženie znečistenia, a to aj prostredníctvom obnovených noriem pre navrhovanie rybárskeho výstroja, recykláciu lodí a vyraďovanie morských plošín a tiež opatrenia na zníženie znečistenia plastmi a mikroplastmi.

Komisia tvrdí, že ochrana 30 percent z morských oblastí EÚ zvráti stratu biodiverzity, zlepší stav populácie rýb, prispeje k zmierneniu zmeny klímy a zároveň prinesie významné finančné a sociálne výhody.

Projekty z pobrežných oblastí sa týkajú rozvoja zelenej infraštruktúry a ochrany pobreží pred rizikom erózie a záplav, čo rovnako pomôže zachovávať biodiverzitu a chrániť krajinu a zároveň bude prínosom pre cestovný ruch a hospodárstvo.

K cieľom modrej ekonomiky patrí aj zabezpečenie udržateľnej výroby potravín — udržateľný výlov morských plodov a nové normy týkajúce sa ich uvádzania na trh, využívanie rias a morskej trávy, prísnejšia kontrola rybolovu, ako aj výskum a inovácie v oblasti morských plodov na báze buniek pomôžu lepšie chrániť európske moria.

Spoluprácu v záujme udržateľného využívania morského prostredia má stimulovať nové modré fórum pre subjekty využívajúce moria na koordináciu dialógu medzi prevádzkovateľmi zariadení na mori, zainteresovanými stranami a vedcami zaoberajúcimi sa rybolovom, akvakultúrou, lodnou dopravou, cestovným ruchom či energiami z obnoviteľných zdrojov.

Financovanie udržateľného modrého hospodárstva bude mať na starosti EK a skupina Európskej investičnej banky zložená z Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF). Tieto inštitúcie budú spolupracovať s členskými štátmi EÚ na plnení finančných potrieb s cieľom znížiť znečistenie v európskych moriach a podporovať investície do modrých inovácií a modrého biohospodárstva.

Modré hospodárstvo EÚ zahŕňa všetky odvetvia a sektory súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami bez ohľadu na to, či sú priamo prepojené s morským prostredím (lodná doprava, morské plody, výroba energie) alebo s pevninou (prístavy, lodenice, pobrežné infraštruktúry). Podľa najnovšej správy EK tradičné odvetvia modrého hospodárstva zabezpečujú 4,5 milióna priamych pracovných miest a vytvárajú obrat vo výške viac ako 650 miliárd eur ročne.