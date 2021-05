Krajniak o novele rozpočtu: Je to len účtovná zmena

Richter hovorí o volebnej kampani.

16. máj 2021 o 12:43 TASR

BRATISLAVA. Pri novele štátneho rozpočtu na tento rok ide len o účtovnú zmenu. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Bývalý šéf rezortu práce a súčasný poslanec Smeru Ján Richter hovorí v tomto smere o volebnej kampani.

Krajniak: Sme rodina odmieta hnusnú neoliberálnu ekonomickú politiku

Krajniak skonštatoval, že v minulom roku mala vláda naplánovanú na druhú vlnu pandémie trojmiliardovú rezervu, ktorú chce teraz použiť na pomoc ľuďom, lebo druhá vlna prišla až po Novom roku.

"Tie peniaze už sú, my ich máme, takpovediac, na štátnom účte, máme ich už požičané, to znamená, že je to účtovná zmena rozpočtu, lebo sa neminuli v druhej polovici minulého roka, ale minú sa teraz," priblížil.

V súvislosti s kritickými ohlasmi na novelizáciu štátneho rozpočtu poznamenal, že pre Sme rodina je dôležité, aké deficity majú ľudia vo svojich rodinných rozpočtoch.

"Hnutie Sme rodina odmieta zásadne tú hnusnú neoliberálnu ekonomickú politiku, ktorá je založená iba na tom, že sa porovnávajú nejaké percentíčka, deficity a podiely a pomery v štátnom rozpočte," zdôraznil.

Richter: Toto je už volebná kampaň

Krajniak podľa Richtera potvrdzuje, že ide o boj o voliča. "Toto je už volebná kampaň," myslí si.

Tí, ktorých sa to týka, podľa neho hovoria o tom, že pomoc v pandémii je zdĺhavá a pomalá. Namietal aj samotný proces novelizácie štátneho rozpočtu. Pýtal sa, prečo to má ísť v skrátenom legislatívnom konaní, keď je ešte len máj.

"Hovoríme o niečom, čo postihne Slovensko na desaťročia dopredu," upozornil.

Richter tiež podotkol, že podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu má ísť z plánovaného zvýšenia výdavkov na potreby súvisiace s pandémiou 2,4 miliardy eur. Zaujímal sa, kam pôjdu ostatné peniaze, ktoré nesúvisia s pandémiou.

Minister práce súčasne potvrdil, že je pripravený na diskusiu v prípade príspevku na dieťa o tom, kde má byť strop a ako to má byť vyplácané. Richter deklaroval podporu každému opatreniu, ktoré má pomôcť ľuďom.

Návrh nezaradených poslancov by podľa neho pomohol rodinám rýchlejšie. Tvrdí, že hľadať adresnosť v tomto prípade je veľmi zložité.