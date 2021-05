Ministerstvo hospodárstva zrušilo Žigov plán na rekonštrukciu starej budovy

Budovu ministerstvo radšej predá.

15. máj 2021 o 11:42 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva zrušilo plánovanú rekonštrukciu starej budovy rezortu na Mierovej ulici v Bratislave a chce ju predať.

Prostriedky vo výške 9,57 milióna eur, ktoré boli na rekonštrukciu pripravené v minulom roku, chce rezort použiť najmä na dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb a na dofinancovanie účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO Dubaj.

Vyplýva to z materiálu Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole ministerstva hospodárstva, ktorý rezort posunul do medzirezortného pripomienkového konania.

Sulík chce radšej dofinancovať verejnú infraštruktúru

Rekonštrukciu starého sídla rezortu na Mierovej ulici naplánoval ešte bývalý minister hospodárstva Peter Žiga (vtedy Smer). Súčasťou modernizácie za 18,4 milióna eur mala byť okrem výmeny plášťa budov aj obnova a výmena vnútorných rozvodov sietí, obnova strojovní, zabezpečenie zdroja tepla a chladu, či doplnenie výťahovej technológie.

Nové vedenie ministerstva si zámer svojich predchodcov neosvojilo. "Budova rezortu hospodárstva na Mierovej ulici sa nebude rekonštruovať, ministerstvo ju ponúkne na predaj,“ uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.

Najväčšiu časť z balíka financií pripravených na rekonštrukciu, a to rovných sedem miliónov eur, chce minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) presunúť na dotačnú schému zameranú na dofinancovanie verejnej infraštruktúry s cieľom podporiť rozvoj priemyselnej výroby a služieb v priemyselných parkoch.

„Ministerstvo hospodárstva eviduje záujem minimálne piatich priemyselných parkov vo verejnom vlastníctve, ktoré sa môžu do výzvy zapojiť za predpokladu splnenia podmienok. Dané priemyselné parky sa všetky nachádzajú v najmenej rozvinutých okresoch,“ uviedol rezort v návrhu.

Aj na svetovú výstavu EXPO Dubaj

Na dofinancovanie nákladov spojených s účasťou Slovenska na svetovej výstave EXPO Dubaj chce rezort použiť 1,67 milióna eur.

Prostriedky budú použité najmä na externú eventovú agentúru, nájom pavilónu, nájom exponátov, odborné konferencie, ubytovanie pre zamestnancov zabezpečujúcich účasť Slovenska na výstave, stavebné práce v interiéri, nákup techniky, mobiliáru a zariadenia interiéru. I keď ministerstvo malo na výstavu vyčlenené prostriedky, ich navýšenie je poľa rezortu potrebné „vzhľadom na zreálnenie výšky výdavkov“.

Ostatných 900-tisíc eur chce ministerstvo využiť na úhradu výdavkov na nájom na ul. Mlynské nivy a Trnavská cesta v Bratislave, služieb spojených s nájmom a výdavkov na sťahovanie a tiež na nákup informačno-komunikačných technológií pre ministerstvo hospodárstva.