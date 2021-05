Rekodifikácia obchodného práva prinesie viac slobody pre zakladateľov spoločností, tvrdí Žitňanská

Pripravované zmeny by mali viac chrániť aj veriteľov.

14. máj 2021 o 14:31 TASR

BRA Jedným z východísk pripravovanej rekodifikácie obchodného práva bude rozšírenie možností pre zakladateľov obchodných spoločností. Tento zámer by sa mal prejaviť v zmenách podmienok najmä pre spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti.

Na tlačovej konferencii to v piatok uviedla vedúca pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Lucia Žitňanská, ktorá zmeny v obchodnom práve pripravuje.

Väčšia flexibilita

„Potrebujeme dať pre podnikateľov čo najviac flexibility pri tvorení vnútorných pomerov ich obchodných spoločností,“ povedala Žitňanská. Rezort spravodlivosti chce napríklad umožniť, aby spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným mohol mať aj viac podielov v obchodnej spoločnosti, pričom každý z týchto podielov môže byť v rôznom režime.

Spoločnosti s ručením obmedzeným by mohli mať napríklad aj možnosť vydať cenné papiere, čím by sa priblížili k súčasnej jednoduchej spoločnosti na akcie, s ktorou rezort po schválení pripravovanej rekodifikácie neráta. Podobne si mohla v stanovách určiť aké akcie, a s akými právami ich vydá aj akciová spoločnosť.

Pripravované zmeny by však mali aj viac chrániť veriteľov obchodných spoločností. Podľa Žitňanskej základné imanie obchodnej spoločnosti nie je garanciou ochrany veriteľov. Takouto garanciou by malo byť nastavenie právneho rámca, ktorý by bránil prelievaniu majetku obchodných spoločností v prospech spoločníkov iným spôsobom, ako cez podiely na zisku.

Úprava vnútorných pomerov

Okrem zodpovednosti štatutárnych orgánov za prípadný krach spoločnosti, sa zmeny budú týkať aj koncernového práva.

„Nebude to iba na zodpovednosti matky voči dcérskej spoločnosti tak, ako ju máme zadefinovanú dnes, ale aj úprava vnútorných pomerov, aby sa reflektoval fakt, že v rámci koncernu sa majetky prelievajú. Bude to v poriadku, pokiaľ si to v rámci účtovného obdobia spoločnosti navzájom kompenzujú,“ povedala Žitňanská.

Rekodifikáciu práva obchodných spoločností pripravuje MS súbežne s rekodifikáciou občianskeho práva. To bude obsahovať všeobecné ustanovenia o právnických osobách vrátane navrhovanej úpravy zvereneckých fondov.

Špecifickú právnu úpravu obchodných spoločností bude riešiť namiesto súčasného obchodného zákonníka zákon o obchodných spoločnostiach. Paragrafové znenie týchto právnych noriem by ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chcela mať do konca tohto roka.