Teplári žiadajú stiahnutie novely o tepelnej energetike

Novela zákona o tepelnej energetike znova vyvoláva vášne.

14. máj 2021 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Novela zákona o tepelnej energetike znova vyvoláva vášne. Kým veľkí výrobcovia tepla žiadajú poslaneckú novelu stiahnuť, združenie bytových domov ju víta.

Prijatie novely môže podľa teplárov združených v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore spôsobiť nekoncepčné odpájanie od centralizovaného zásobovania teplom a zvyšovanie cien tepla pre odberateľov.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov kvituje okresanie možností doterajšieho dodávateľa tepla, ktorý po novom už nebude dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné.



„Dodávateľ tepla bude už len v postavení účastníka konania, čo je v najvyššom záujme konečných spotrebiteľov rozhodnutých riešiť finančne zbytočne náročnú dodávku tepla z CZT výstavbou zariadenia na výrobu tepla alebo zariadenia na rozvod tepla,“ uviedol predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov Marek Perdík.



„Zdôvodňovanie novely akýmsi bojom proti teplárenskému “nevoľníctvu“ považujeme za neprofesionálne vo vzťahu k prevádzkovateľom teplárenských sústav a zároveň za zavádzajúce pre odberateľov napojených na sústavy CZT v slovenských mestách a obciach,“ uviedol predseda sekcie teplárenstva v SOPK Vojtech Červenka, ktorý za predloženou novelou vidí len presadzovanie záujmov úzkej skupiny ľudí, a to bez posúdenia dopadov na celý systém CZT, ktorý je na Slovensku budovaný po desaťročia.



Teplári navrhujú počkať na veľkú novelu o tepelnej energetike, ktorú pripravuje v súčasnosti ministerstvo hospodárstva.

Podľa dostupných informácií je text tejto komplexnej novely, do ktorej sa implementuje aj zimný energetický balíček EÚ, pripravený do medzirezortného pripomienkového konania a novela zákona by mala vstúpiť do platnosti 1. januára 2022. „Vyzývame na stiahnutie predloženej poslaneckej novely, ktorá je šitá horúcou ihlou,“ konštatoval Červenka.



Združenie pre lepšiu správu bytových domov je na druhej strane sklamané, že takzvané teplárenské nevoľníctvo sa poslaneckou novelou neruší úplne. „Podľa platného zákona totiž odberateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou, pričom dohoda s doterajším dodávateľom je prakticky vylúčená a naplnenie zákonných podmienok ukončenia zmluvného vzťahu je skôr za hranicou nemožného.

Terajšia úprava akoby bola vytvorená na objednávku záujmovej skupiny dodávateľov tepla a vôbec nezohľadňuje oprávnené záujmy konečných spotrebiteľov, teda vlastníkov bytov a nebytových priestorov,“ uzavrel Perdík.



Poslaneckú novelu zákona o tepelnej energetike posunuli poslanci do druhého čítania. Ako uviedol predseda parlamentného hospodárskeho výboru a poslanec Národnej rady SR Peter Kremský, novela prinesie určité uvoľnenie pre bytové domy, ktoré by si chceli postaviť vlastnú kotolňu. „Novela odstráni to, aby centrálny dodávateľ tepla bez akéhokoľvek dôvodu blokoval konkurenciu na trhu. Samozrejme to musí byť na druhej strane vyvážené. Ak by sa totiž veľa odberateľov naraz odpojilo, tak by hrozil kolaps celého centrálneho systému. Čo by sme neradi,“ povedal Kremský.



Poslanec za OĽaNO Milan Vetrák potvrdil, že nateraz sa im teplárenské nevoľníctvo zrušiť nepodarí. „Výrazne obmedzíme dodávateľa tepla vo vydávaní stanoviska len na otázky, ktoré striktne ustanovuje zákon, tak ako to povedal aj ústavný súd,“ povedal Vetrák.

Podľa neho sa bude teplárenská spoločnosť prevádzkujúca centrálne zásobovanie teplom môcť vyjadriť iba k tomu, či nová teplárenská sústava, ktorú si chce niekto vybudovať, zasahuje do terajšej tepelnej sústavy, a či zasahuje aj do ochranného pásma tejto sústavy.



Ministerstvo hospodárstva už v minulom roku pripravilo novelu zákona o tepelnej energetike, ktorá by zrušila takzvané teplárenské nevoľníctvo. Novelu zákona však na jeseň minulého roka stopol vtedajší premiér Igor Matovič.

Ten pritom ešte ako opozičný politik viackrát kritizoval teplárenskú novelu, ktorá dala veľkým výrobcom tepla právo veta v stavebnom konaní pri výstavbe domových kotolní.



„Žiaľ, návrh sme napokon na žiadosť premiéra z “kilečka“ museli odstrániť,“ povedal v koncoročnom rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Premiérova obava bola podľa Galeka postavená najmä na zvyšovaní cien tepla pre ostávajúcich zákazníkov existujúceho centrálneho zásobovania teplom (CZT).



Zrušenie teplárenského nevoľníctva mali strany SaS aj OĽaNO vo svojich volebných programoch a je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Hneď po nástupe na ministerstvo hospodárstva nominanti SaS zahrnuli zrušenie teplárenského nevoľníctva aj do takzvaného “kilečka“. Teda súboru návrhov zákonov na rýchle presadenie.



Princíp podľa Galeka spočíval v odobraní práva veta záväzného stanoviska existujúcemu dodávateľovi tepla a presun tejto právomoci na obec. Tá by tak posúdila súlad s územným plánom a tiež, či ide o účinné CZT.