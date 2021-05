Hyundai plánuje investovať v Spojených štátoch viac ako sedem miliárd dolárov

Cieľom investícií je uspokojenie dopytu na americkom trhu.

13. máj 2021 o 19:35 SITA

SOUL. Juhokórejská spoločnosť Hyundai plánuje do roku 2025 investovať v USA 7,4 miliardy dolárov do produkcie elektrických vozidiel, zvýšenia výrobnej kapacity svojich závodov a do riešení smart mobility.

Skupina Hyundai Motor Group, do ktorej patria automobilky Hyundai a Kia, vo štvrtok uviedla, že cieľom jej investícií v USA je uspokojenie dopytu na americkom trhu.

Firma Hyundai a jej partner Aptiv využijú svoj spoločný podnik Motional na komercializáciu technológie samoriadených áut.

Firma Motional plánuje od roku 2023 poskytovať v Nevade služby samoriadených taxíkov spolu s partnerskou spoločnosťou Lyft.

Firma Motional začala na verejných cestách testovať úplne elektrické vozidlo Hyundai IONIQ 5, ktoré je vybavené pokročilou technológiou autonómneho riadenia.