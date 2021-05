Mestá žiadajú vládu, aby stiahla Holého stavebný zákon, chcú diskusiu

Zákon je v medzirezortnom pripomienkovaní.

13. máj 2021 o 12:04 (aktualizované 13. máj 2021 o 12:44) TASR

BRATISLAVA. Mestá žiadajú vládu, aby stiahla novelu stavebného zákona a zákona o územnom rozvoji z medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Novelu pripravil podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina).

Uviedol to primátor Bratislavy a viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Matúš Vallo počas štvrtkovej tlačovej konferencie.

Mestá chcú, aby sa k zákonom najskôr uskutočnila diskusia a až potom sa vrátili do legislatívneho procesu.

Mestá prídu o kompetencie

Mestá síce vítajú, že sa vláda zaoberá týmito dvoma dôležitými zákonmi, avšak obávajú sa, že navrhované riešenia môžu poškodiť výkon samosprávy a budú mať negatívne dôsledky na život v slovenských mestách.

"Podľa nášho názoru prichádza k najväčšiemu zásahu do kompetencií samospráv za dlhé roky, ktorý vo výsledku bude znamenať, že samosprávy stratia možnosť rozhodovať o svojom území a o svojom územnom rozvoji," vyjadril sa Vallo a pripojil aj kritiku, že podľa noviel by mal po novom o všetkom rozhodovať štát, a to bez verejnej kontroly.

Na príklade metropoly Slovenska Vallo uviedol, že zo zákona o územnom plánovaní vypadla časť o tom, že mesto môže vydávať záväzné stanovisko. Mesto tak stratí možnosť vyjadrovať sa k tomu, čo chce developer na jeho území postaviť.

"Napriek tomu, že to záväzné stanovisko nie je explicitne uvedené tam, kde má byť - a doteraz nevieme, či je to naschvál, alebo je to len chyba, my sme na to dvakrát upozorňovali - je tam uvedená lehota na záväzné stanovisko 14 dní," dodal Vallo s tým, že to je pre mesto v praxi nevykonateľné. Ak to mesto nestihne, stanovisko sa automaticky bude pokladať za súhlasné.

Obchádzanie mesta

Mestá kritizujú aj to, že pre novú legislatívu budú môcť developeri obísť mesto a obrátiť sa priamo na kraj. Vallo dodal, že mestá by zmenu zákonov privítali, napríklad pri čiernych stavbách, avšak aj pri nich sú opatrenia v návrhu zákona absolútne minimálne.

Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren sa domnieva, že cieľom legislatívy je dosiahnuť to, aby sa kdekoľvek a čokoľvek mohlo ľahko a rýchlo postaviť.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová podotkla, že materiál je dobrý na otvorenie celospoločenskej diskusie, ale nie ako materiál do MPK.

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček dodal, že legislatívu zrejme pripravovali ľudia, ktorí nepoznajú prax v mestách. Pri súčasnom znení podľa jeho slov celá reforma znamená, že chce štát zlikvidovať samosprávy.

Verí, že predkladateľ zákona návrhy stiahne a sadne si s mestami za jeden stôl. "A keď nás do toho zapoja, tak pripravíme zákon, ktorý bude aj v prospech zrýchlenia konania a aj našich obyvateľov," uzavrel Rybníček.