Vývoj aplikácie na e-karanténu si zobral na starosť premiér Heger

Úlohou bol pôvodne poverený minister Sulík.

12. máj 2021 o 17:22 TASR

BRATISLAVA. Vývoj aplikácie na e-karanténu si zobral na starosť premiér Eduard Heger (OĽANO). Túto úlohu má niekomu ďalej zadať. Uviedol to vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po stredajšom rokovaní vlády. Pôvodne mal na starosti vývoj aplikácie on.

"Ja som hovoril, že e-karanténa môže byť hotová do konca apríla, ak vláda schváli príslušné uznesenie," pripomenul Sulík s tým, že žiadne také uznesenie však kabinet neodobril.

"Vtedy bol premiérom ešte Igor Matovič (OĽANO), jednoducho to odmietol," uviedol Sulík s tým, že následne sa o e-karanténe rozprával so súčasným premiérom, ktorý ho informoval, že si to berie na starosť, respektíve to niekomu zadá.

"Ja som spravil to, že dovtedy sme mali vypracované už veľmi podrobné zadanie, čo presne to má robiť. Vôbec nie je jednoduché to spísať. To som teda odovzdal," poznamenal Sulík.

Ďalej túto záležitosť nesledoval. Myslí si však, že Slovensko by takúto aplikáciu malo mať a je veľmi dôležité, aby každý jeden nakazený človek išiel okamžite do štátnej karantény.

"Mali by sme ponúknuť ako alternatívu pre tých, ktorí sú ochotní si stiahnuť aplikáciu e-karanténa, byť doma," dodal Sulík. Ako uzavrel, ostáva mu dúfať, že to Slovensko čoskoro začne praktizovať.