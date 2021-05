Komisia predpovedá Slovensku na tento rok rast o takmer päť percent

Slovensko by malo mať siedmy najrýchlejší rast v EÚ.

12. máj 2021 o 13:12 TASR

BRUSEL. Slovensko by malo v roku 2021 dosiahnuť rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 4,8 percent a rast v roku 2022 by mal byť 5,2-percentný. Vyplýva to z jarných hospodárskych prognóz, ktoré v stredu zverejnila Európska komisia.

Prognózy eurokomisie naznačili, že tento rok by mal byť rast 19-člennej eurozóny na úrovni 4,3 a na budúci rok 4,4 percenta.

Európska únia ako celok by mala v roku 2021 dosiahnuť 4,2-percentný rast a na budúci rok rast HDP tiež na úrovni 4,2 percenta.

Podľa uvedených čísel Slovensko zaznamená tento rok siedmy najrýchlejší rast v EÚ a na budúci rok by sa mala ocitnúť na ôsmej najlepšej priečke spomedzi krajín 27-člennej Únie.

Komisia za tohoročných rekordérov ekonomického rastu pasuje Španielsko (5,9 %) a Francúzsko (5,7 %), na budúci rok by to malo byť Španielsko (6,8 %), a potom Chorvátsko (6,1 %), Grécko a Lotyšsko (6 %).

Z hľadiska nezamestnanosti sa Slovensko v roku 2021 so 7,4-percentnou mierou ľudí bez práce ocitne na dvanástom mieste v EÚ, spolu s Luxemburskom, a na budúci rok by mal počet zamestnaných stúpať a Slovensko so 6,6-percentnou mierou nezamestnanosti by si malo udržať 12. priečku v tejto kategórii.