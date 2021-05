Qantas očakáva obnovenie medzinárodných letov v decembri

Austrálsky národný letecký prepravca vychádzala z predpovedí o dostupnosti vakcín.

12. máj 2021 o 11:46 SITA

CANBERRA. Austrálsky národný letecký prepravca Qantas Airways na neskôr odsunul obnovenie medzinárodných letov a prognózuje, že sa opätovne naštartujú až koncom decembra.

Doteraz letecká spoločnosť odhadovala, že medzinárodnú leteckú dopravu obnoví v závere októbra.

Vychádzala pritom z vládnej predikcie dostupnosti vakcín proti koronavírusu pre všetkých Austrálčanov.

Vláda Austrálie však v utorok vyslovila predpoveď, že medzinárodná letecká preprava zostane na nízkych úrovniach až do polovice roku 2022 a očkovacie látky nebudú pre obyvateľov krajiny všeobecne dostupné až do konca roka 2021.

„Budeme naďalej posudzovať tieto plány, keď sa budeme blížiť k decembru a okolnosti sa budú vyvíjať," uviedla spoločnosť Qantas vo vyhlásení, ktoré zverejnila v stredu.

Austrália nedovoľuje svojim občanom cestovať do zahraničia, aby bránila tomu, že so sebou pri návrate prinesú infekciu. Cesty do cudziny povoľuje len v prípade určitých okolností, ktorých počet je obmedzený.

Voľne môžu Austrálčania cestovať len na Nový Zéland. Obe krajiny minulý mesiac začali uplatňovať fungovanie cestovnej bubliny, v rámci ktorej sa nevyžaduje karanténa.

Letecká spoločnosť Qantas vyjadrila nádej, že Austrália otvorí ďalšie cestovné bubliny po tom, ako zrealizuje distribúciu vakcín a iné krajiny budú v rovnakej situácii.