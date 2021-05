Na Slovensku chýba až 400-tisíc bytov, tvrdia stavební analytici

Problém s nedostatkom môže vyriešiť výstavba nájomných bytov a obnova.

11. máj 2021 o 12:53 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku chýba až 400-tisíc bytov. Problém s nedostatkom môže vyriešiť výstavba nájomných bytov a obnova. Tvrdí to Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) s tým, že podľa štatistiky až 90 percent ľudí žije vo vlastnej nehnuteľnosti, v podnájme v rámci súkromného sektora je to len 7 až 8 percent Slovákov.

Dotované a regulované nájomné bývanie využíva len 1,5 percenta ľudí. Ako dodal predseda združenia Martin Mihál, nové byty pribúdajú pomaly, preto je cena bývania vysoká a z dlhodobého hľadiska neúnosná. Riešením môže byť výstavba nájomných foriem bývania, obnova, ale aj vyššia angažovanosť samospráv a lepšia komunikácia existujúcich podporných mechanizmov zo strany štátu.

Spôsobov, ako vyriešiť problém s nedostatkom dostupného bývania, je podľa Martina Mihála viac, ale prioritou by mala byť výstavba nových bytov, hĺbková obnova či úplná zmena účelu existujúcich budov. Nielenže by to riešilo stále problematickejšiu otázku bývania, ale zároveň pomohlo naštartovať slovenské stavebníctvo, ktoré aj vďaka kríze zaznamenalo až 24-percentný medziročný prepad. „Podpora výstavby nájomných bytov zo strany súčasnej vlády bola doteraz skoro nulová, ostala len vo volebných programoch strán. A to aj napriek tomu, že práve štát by mal podporovať investície do kvalitných a udržateľných stavieb,” dodáva podpredseda ZVMM Gabriel Szőllősi.



Podľa Jána Palenčára, prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií (NARKS), na Slovensku chýba 400-tisíc bytov. „Máme veľký dopyt, ktorý je násobne vyšší ako ponuka, čo spôsobuje enormný nárast cien nehnuteľností,“ zdôraznil Ján Palenčár, ktorý za nedostatočný považuje aj pomer vlastníctva bytov k forme nájomného bývania na Slovensku. Západná Európa má podľa neho pomer iný, na nájomné byty tam pripadá 30 až 40 percent. To podľa odborníka spôsobuje aj sťaženú situáciu na trhu práce. „Ľudia by boli flexibilnejší. Práve pre vzťah k nehnuteľnosti sú menej ochotní cestovať za prácou,“ dodáva prezident NARKS s tým, že treba zvýšiť počet nájomných bytov a znížiť ceny nehnuteľností.



Podľa Veroniky Rehákovej z ministerstva dopravy a výstavby štát má veľa podporných nástrojov na rozvoj bývania. „Nedá sa povedať, že štát je neaktívny, dostupnosť bytov a obnova bytového fondu je dlhodobo prioritou. Už viac ako 20 rokov máme fungujúci nástroj, ktorý podporuje rozvoj verejného nájomného bývania, ktorý sa týka bytov vo vlastníctve samospráv.

Ide o kombináciu dotácie (40 percent) a zvýhodneného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (60 percent)," zdôraznila Veronika Reháková, podľa ktorej pozitívnym príkladom je Nové mesto nad Váhom, kde 10 percent bytov patrí pod mestský bytový fond. Napriek tomu, že tieto byty sú dostupné, nie všade na Slovensku to takto funguje.