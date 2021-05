Agropotravinári kritizujú novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Podľa predsedu Macha by mal minister Mičovský podporiť poľnohospodárov.

11. máj 2021 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí agropotravinári kritizujú vládnu novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Ako vyhlásil na dnešnom tlačovom brífingu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský by mal podporiť poľnohospodárov a potravinárov a obhájiť ich záujmy.

SPPK spolu aj so Potravinárskou komorou Slovenska (PKS) i Slovenským zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vyzýva poslancov NR SR, aby neschválili kompletne predmetnú novelu zákona. Naopak, majú prijať len zmeny, ktoré vyžaduje aktualizácia európskej smernice.

Chcú väčšiu podporu

Komplexným prijatím novely aj s pozmeňujúcimi návrhmi by totiž schválili nielen protizákonné praktiky obchodníkov, ale pre ľudí z potravinárstva by mali tieto navrhované zmeny zákona katastrofálne následky. Potravinárskej komore Slovenska prekáža, že zopár dní pred schvaľovaním zákona nepozná znenie podstatných ustanovení. Je preto znepokojená súčasnou situáciou.

„Musíme skonštatovať, že ani po štyroch pracovných rokovaniach neprišlo k zblíženiu rozdielnych stanovísk dodávateľov a odberateľov k zásadným otázkam, ako sú splatnosti faktúr, logistický bonus či predajné akcie. Potravinári v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch stále ťahajú za kratší koniec a akékoľvek úľavy v prospech obchodu túto situáciu ešte zhoršia,“ upozornil prezident PKS Daniel Poturnay. V zložitej pandemickej situácii je pre potravinárov podľa neho nepredstaviteľné, aby zákonodarcovia vyšli v ústrety obchodu a poľavili v ochrane dodávateľov.



SPPK neodmieta novelizáciu samotného zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ale nemôže akceptovať také zásadné zmeny, ktoré poškodia slovenských potravinárov. Navrhované zmeny zákona o neprimeraných podmienkach podľa SZPCC znamenajú, že výrobcovia potravín by začali na pokyn poslancov poskytovať bezúročné úvery obchodným reťazcom.

Museli si požičať

Obchodné reťazce pritom za minulý rok dosiahli nárast tržieb viac ako 6 percent a historicky sú na rekordných číslach. "Za dodaný tovar by totiž pre predĺženie splatnosti faktúr dostali potravinári zaplatené o desiatky dní neskôr. Na splatenie výrobných nákladov by si tak pekári museli požičiavať z bánk,“ upozornil výkonný riaditeľ zväzu Milan Lapšanský.



Pre ostatných výrobcov potravín sa navrhuje zmeniť to, že splatnosť nebude počítaná od momentu dodania tovaru, ale až odo dňa doručenia faktúry. Vládna novela aj pozmeňujúci návrh Sme rodina navyše podľa SZPCC legalizujú viaceré protizákonné neprimerané podmienky v obchode s potravinami.

„Pýtame sa, prečo by mali domáci zákonodarcovia legalizovať protiprávne obchodné praktiky? V koho záujme by takéto konanie bolo? Rozhodne nie v záujme slovenských spotrebiteľov, ani slovenských výrobcov potravín, ani v záujme zvýšenia potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ upozorňujú slovenskí pekári, ktorých by zasiahlo najmä predĺženie splatnosti faktúr o desiatky dní neskôr.