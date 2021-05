Pekári sú proti predĺženiu lehoty splatnosti faktúr v potravinárstve

Tvrdia, že komplexným prijatím novely by poslanci schválili protizákonné praktiky obchodníkov.

10. máj 2021 o 9:08 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v pondelok otvoreným listom vyzval poslancov Národnej rady, aby nelegalizovali kompletne novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, a aby prijali len zmeny, ktoré vyžaduje aktualizácia európskej smernice.

Súvisiaci článok Štát sľúbil pekárom pomoc pred ôsmimi mesiacmi, doteraz im vraj nepomohol Čítajte

Komplexným prijatím novely aj s pozmeňujúcimi návrhmi by podľa pekárov schválili poslanci protizákonné praktiky obchodníkov, no pre ľudí z potravinárstva by mali tieto navrhované zmeny zákona katastrofálne následky. Pekárov by zasiahlo najmä predĺženie splatnosti faktúr o desiatky dní neskôr.

Informoval o tom výkonný riaditeľ zväzu Milan Lapšanský.

„Navrhované zmeny zákona o neprimeraných podmienkach znamenajú, že výrobcovia potravín by začali na pokyn poslancov poskytovať bezúročné úvery obchodným reťazcom. Obchodné reťazce pritom za minulý rok dosiahli nárast tržieb viac ako o 6 percent a historicky sú na rekordných číslach. Za dodaný tovar by totiž pre predĺženie splatnosti faktúr dostali potravinári zaplatené o desiatky dní neskôr. Na splatenie výrobných nákladov by si tak pekári museli požičiavať z bánk,“ uvádza sa v liste poslancom od SZPCC.

Novela a predložený pozmeňujúci návrh Jaroslava Karahutu zo Sme rodina totiž napríklad predlžuje lehotu splatnosti pekárov z 15 na viac ako 30 dní.

Pre ostatných výrobcov potravín sa navrhuje zmeniť to, že splatnosť nebude počítaná od momentu dodania tovaru, ale až odo dňa doručenia faktúry. Vládna novela aj pozmeňujúci návrh Sme rodina navyše podľa SZPCC legalizujú viaceré protizákonné neprimerané podmienky v obchode s potravinami.

„Pýtame sa, prečo by mali domáci zákonodarcovia legalizovať protiprávne obchodné praktiky? V koho záujme by takéto konanie bolo? Rozhodne nie v záujme slovenských spotrebiteľov, ani slovenských výrobcov potravín, ani v záujme zvýšenia potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ upozorňujú slovenskí pekári.