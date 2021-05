Sánchez opäť vyzval na spoločné zdieľanie dlhu

9. máj 2021 o 18:23 TASR

MADRID. Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu znovu zopakoval výzvu na spoločné zdieľanie dlhov v Európskej únii (EÚ).

Podľa neho jej to pomôže lepšie konkurovať ostatným krajinám sveta.

Sánchez v rozhovore pre grécke noviny To Vima, ktorý bol zverejnený v nedeľu, uviedol, že dohoda EÚ o bezprecedentnom fonde obnovy na zotavenie sa bloku po pandémii nového koronavírusu vo výške 750 miliárd eur, bola "veľkým úspechom".

Európa však musí stále pracovať na prehĺbení svojej fiškálnej integrácie prostredníctvom spoločnej bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Európsky fond a plné vzájomné zdieľanie dlhu sú dôležité pre posun EÚ smerom k vyššej kvalite, uviedol Sánchez pred oficiálnou návštevou Atén.

V opačnom prípade Európa riskuje, že bude zaostávať vo svete, ktorý sa stáva čoraz konkurencieschopnejším, dodal.

Španielsko a Grécko, ktoré majú vysoký pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP), by profitovali z kolektívneho požičiavania si na trhoch.

Ale najväčšia európska ekonomika Nemecko, ako aj ďalšie bohaté štáty na severe Európy, sú dlhodobo proti vydávaniu spoločných európskych dlhopisov s ostatnými krajinami, zvlášť so zadlženými štátmi na juhu bloku. Argumentujú, že by potom tieto štáty prestali so zavádzaním štrukturálnych reforiem a ozdravovaním svojich financií.

Španielsko a Grécko, dve populárne stredomorské turistické destinácie, podporujú tiež spoločné osvedčenie EÚ o očkovaní, ktorým by mohli turisti preukázať, že boli očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo majú negatívny test.

Sánchez dúfal, že tzv. "zelený pas" bude pripravený pred letnou dovolenkovou sezónou.