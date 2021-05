Slovak Lines spochybňuje ponuku Arrivy, tender nechal preveriť

Slovak Lines má platnú zmluvu do polovice novembra.

7. máj 2021 o 17:55 SITA

BRATISLAVA. Vo verejnej súťaži na prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji predložila najnižšiu cenu spoločnosť Arriva Mobility Solutions.

Ide o člena skupiny Arriva na Slovensku, ktorej firmy zabezpečujú verejnú autobusovú dopravu na území štyroch krajov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Doterajší dlhoročný dopravca Slovak Lines podľa portálu NašaDoprava.sk lacnejšiu ponuku súpera spochybňuje námietkou proti vyhodnoteniu ponúk, ktorou sa zaoberá Úrad pre verejné obstarávanie.

Dopravca je spolu s TD Transport SK z Nitry súčasťou konzorcia Bratislava, ktoré predložilo druhú najnižšiu ponuku. Odhadovaná hodnota zákazky na desať rokov bola vo verejnom obstarávaní vyčíslená na takmer 390 miliónov eur bez DPH.

Súvisiaci článok Od 26. apríla začnú premávať prímestské linky v štandardnom režime Čítajte

Slovak Lines pre portál NašaDoprava.sk potvrdil, že konzorcium súťaži ponúklo cenu 354 miliónov eur, pričom cenová ponuka konkurenta je nižšia o viac ako 20 miliónov eur. Podľa generálneho riaditeľa Slovak Lines Pavla Labanta primárnym dôvodom na podanie námietky sú obavy, že najnižšia cenová ponuka nezodpovedá súťažným podmienkam.

„Môže znamenať ich nedodržanie, ohrozí poskytované služby a zvýšenie kvality a bezpečnosti cestovania,“ povedal pre portál. To sa podľa neho môže podpísať pod výrazné zníženie mzdových a sociálnych podmienok zhruba päťsto vodičov a technického personálu.



Úrad pre verejné obstarávanie by mal podľa portálu NašaDoprava.sk o námietke proti vyhodnoteniu ponúk rozhodnúť do 30 dní po tom, čo mu Bratislavský kraj doručí súťažnú dokumentáciu. Pri rozhodovaní môže v prípade potreby požiadať aj o odborné stanovisko. Ak by námietku zamietol, navrhovateľ sa ešte môže odvolať na radu úradu ako druhostupňový orgán.



Aktuálna desaťročná zmluva medzi Bratislavským krajom a Slovak Lines o prevádzke regionálnej autobusovej dopravy platí do polovice novembra 2021.