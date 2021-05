Obstarávanie v regiónoch bude pod prísnejšou kontrolou

Šéf Úradu pre verejné obstarávanie posilnil spoluprácu so Združením hlavných kontrolórov.

7. máj 2021 o 12:08 TASR

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska prostredníctvom užšej a profesionálnejšej spolupráce s hlavnými kontrolórmi.

Ako informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková, predseda úradu Miroslav Hlivák to deklaroval uzavretím Memoranda o spolupráci úradu so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, pričom o jeho napĺňaní vo štvrtok (6. 5.) rokoval s prezidentom združenia Ľudovítom Budzákom.

"Od nástupu do funkcie predsedu úradu zdôrazňujem, že úrad musí robiť maximum pre účinnú a efektívnu kontrolu verejných súťaží priamo v teréne. Keďže tzv. zákazky s nízkou hodnotou spadajú do kompetencie miestnych kontrolórov, teší ma, že dnešným dňom sme systémovo uchopili spoluprácu so Združením hlavných kontrolórov. Podpisom memoranda o spolupráci sme definovali hlavné aktivity spolupráce pri kontrole dodržiavania zákonných pravidiel pri obstarávaní," vysvetlil Hlivák.

Článok pokračuje pod video reklamou

O hlbšiu spoluprácu s úradom požiadalo podľa Zvončekovej samotné Združenie hlavných kontrolórov, ktoré má viac ako 300 členov.

Úrad v nasledujúcich týždňoch začne so systémovými školeniami na tému "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" pre hlavných kontrolórov tohto združenia.

"Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky víta, že ÚVO ako štátna inštitúcia je tak aktívna, že chce ísť systémovo pracovať priamo do terénu. Naše združenie víta možnosť zvyšovania svojho odborného potenciálu pre funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorá bude zárukou pre obce pri dodržiavaní správnych procesných postupov pri verejnom obstarávaní," povedal Budzák.

Memorandum má zaistiť lepšiu vzdelanosť kontrolórov v oblasti zákona o verejnom obstarávaní, no posilniť má aj hodnotovú orientáciu a profesijnú etiku.

"Pre účinnú kontrolu verejných súťaží spolupracujeme s Najvyšším kontrolným úradom SR. Táto užšia spolupráca úradu s miestnymi kontrolórmi je tiež dôležitou súčasťou efektívneho mechanizmu kontroly zákaziek v samospráve," uzavrel Hlivák.