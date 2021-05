Obavy zo zlyhania Mičovského sú zbytočné. Plán obnovy poľnohospodárom pomôže

Ministerstvo reagovalo na kritiku poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

6. máj 2021 o 16:28 TASR

BRATISLAVA. Obavy z toho, že pri plnení ďalších úloh šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) opäť zlyhá, "nie sú absolútne na mieste".

Uviedol to hovorca ministerstva Daniel Hrežík v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

"Tieto obavy nie sú absolútne na mieste. Ani v prípade plánu obnovy a odolnosti nedošlo k žiadnemu zlyhaniu na strane ministerstva. Agrorezort predložil vždy a na čas kvalitné pripravené podklady," priblížil Hrežík.

V pracovných skupinách pre prípravu strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ podľa neho pracuje vyše 300 expertov, ktorí zastupujú poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke komory a veľké množstvo organizácií.

Informoval, že MPRV SR vyvíja maximálne úsilie o otvorenú komunikáciu so všetkými partnermi a takto bude pokračovať až do konca celej prípravy tohto dôležitého strategického dokumentu. "Aktuálne konštatovanie SPPK je preto nelogické, neodôvodnené a úplne zbytočné," vyhlásil Hrežík.

Príprava strategického plánu CAP na roky 2023 až 2027 je podľa hovorcu jedným z hlavných zameraní činnosti všetkých odborných útvarov na MPRV SR. "V rámci prípravy už boli vypracované všetky analyticko-strategické nosné časti dokumentu," oznámil.

Analytická časť podľa jeho slov obsahuje všeobecnú analýzu sektoru, analýzu podľa kontextových ukazovateľov, SWOT analýzu a identifikáciu potrieb.

Najdôležitejšia je SWOT analýza vypracovaná pre každý z 9 cieľov a z nej vyplývajúca identifikácia potrieb. Intervenčná stratégia bola spracovaná na základe výsledkov analytických dokumentov.

V marci 2021 bol podľa Hrežíka návrh intervenčnej stratégie schválený na porade vedenia MPRV.

"Návrh aktualizovanej intervenčnej stratégie bol pripomienkovaný v rámci veľkej pracovnej skupiny pre vypracovanie strategického plánu CAP. Dňa 7. apríla 2021 sa uskutočnilo stretnutie tejto pracovnej skupiny prostredníctvom videokonferencie. Na tomto stretnutí boli členom pracovnej skupiny predstavené navrhované intervencie," informoval.

Pripomienky boli podľa Hrežíka zasielané do 25. apríla 2021, momentálne sú vyhodnocované a budú zapracované.

Uviedol, že MPRV SR plánuje všetky zásadné časti strategického plánu CAP na roky 2023 až 2027 konzultovať priebežne s Európskou komisiou. Už im bola zaslaná na predbežnú konzultáciu aktualizácia intervenčnej stratégie a v júni 2021 sa plánujú zaslať na konzultáciu aj ďalšie časti, a to SWOT analýza a identifikácia potrieb.

Dodal, že MPRV komunikuje stav prípravy strategických plánov aj s ďalšími členskými štátmi a väčšina z nich je v rovnakej fáze prípravy svojho plánu, keďže v niektorých krokoch je nutné čakať na schválenie európskej legislatívy.

Predstavitelia SPPK vo štvrtok uviedli, že SPPK má obavy, že pri plnení ďalších úloh minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský opäť zlyhá.

Po neúspechu vybojovať z Plánu obnovy a odolnosti do agropotravinárskeho sektora finančnú pomoc, čakajú podľa SPPK agroministra Mičovského ďalšie dôležité výzvy. Na jeseň musí potvrdiť akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a do konca roka musí pripraviť a zároveň poslať Európskej komisii strategický plán k spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027.