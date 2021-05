Matovič chce zrušiť paušálne výdavky, v SaS si to nevedia predstaviť

Ak by Matovič rokoval o reforme s opozíciou, bolo by to podľa Cmoreja porušenie koaličnej zmluvy.

6. máj 2021 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Ak by minister financií Igor Matovič (OĽaNO) rokoval o daňovo-odvodovej reforme s opozíciou, bolo by to porušenie koaličnej zmluvy.

Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal koaličný poslanec Peter Cmorej (SaS). Zároveň nevylúčil, že spomínaná reforma môže spustiť ďalšiu koaličnú krízu.

„Prekvapilo by ma, ak by sa Igor Matovič spájal pri rokovaní o tejto reforme so stranami Smer a Hlas, ktoré predstavujú návrat mafie, ako to aj on sám rád spomína," dodal Cmorej.

Nesúhlasia so zrušením paušálnych výdavkov

Cmorej tiež považuje za nesprávne riešenie zaťažiť zamestnancov a živnostníkov rovnakými daňami a odvodmi. Poukázal na to, že živnostníci majú pri podnikaní náklady.

Za dôležitú otázku preto považuje to, čo sa sa stane s paušálnymi výdavkami. „Neviem si predstaviť, že by sa paušálne výdavky zrušili," povedal Cmorej.

Expert na dane a odvody Jozef Mihál nesúhlasí s tým, že živnostníci majú oproti zamestnancom nižšie zaťaženie daňami a odvodmi. „Možno ten, ktorý využíva 60-percentné paušálne výdavky, pričom skutočné výdavky má takmer nulové, napríklad v niektorých slobodných povolaniach," povedal.

Pre remeselníka sú však podľa Mihála 60-percentné paušálne výdavky veľmi blízke tomu, čo by vykázal ako skutočné výdavky.

Upozornil na to, že daňové a odvodové zaťaženie tých, ktorí si v daňovom priznaní uplatňujú skutočné výdavky, je na úrovni 40 percent. Daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca je pritom podľa Mihála na úrovni 43 až 44 percent. „Je tam len veľmi malý rozdiel," tvrdí.

Mihál: Zaťaženie je prakticky rovnaké

Živnostníci podľa exministra práce a sociálnych vecí nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, keďže nie sú povinne poistení pre prípad straty práce. Aj nemocenské dávky živnostníci podľa neho čerpajú v minimálnej miere,

„Živnostník na nemocenskú v živote nepôjde, až na výnimky," povedal. Živnostníci tak podľa neho v súčasnosti "relatívne zbytočne" platia odvody na nemocenské poistenie.

„Dnešné odvodové zaťaženie živnostníkov a zamestnancov je prakticky rovnaké," dodal Mihál.

Úplné zrušenie paušálnych výdavkov by tiež prudko zvýšilo daňovú aj administratívnu záťaž väčšiny živnostníkov či všetkých autorov, upozorňuje na to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš.

Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, skokové veľké zmeny, ktoré môžu ohroziť životnú úroveň ľudí, nie sú správne. Ak aj sú opodstatnené, podľa Goliaša je lepšie ich rozvrhnúť na dlhšie obdobie, aby ľudia mali čas sa na ne pripraviť.

Aká je Matovičova predstava

Finálna podoba daňovej a odvodovej reformy Slovenska bude známa o niekoľko týždňov, pravdepodobne o dva. Podľa Matoviča potrebuje Slovensko poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové.

Chce zaviesť príspevok 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti. Tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod.

Cieľom reformy sú aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.