SaS predstavila návrh rodinnej politiky, chce reformovať dávky

Súčasná materská dávka, rodičovský príspevok a tehotenská dávka by sa podľa SaS mali zlúčiť.

6. máj 2021 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita navrhuje zreformovať poskytovanie dávok, ktoré štát vypláca rodičom detí vo veku do troch rokov. Súčasná materská dávka, rodičovský príspevok a tehotenská dávka sa podľa SaS majú zlúčiť do jednej dávky.

Ako na štvrtkovej tlačovej besede povedal poslanec za SaS Peter Cmorej, živnostníčka by po takejto reforme dostávala do troch rokov veku dieťaťa 579 eur mesačne namiesto súčasných 270 eur. V reforme SaS sa podľa neho nachádzajú predvolebné priority každého koaličného partnera.



Expert na dane a odvody Jozef Mihál upozornil na tlačovej besede na to, že deti sa na Slovensku začínajú rodiť príliš neskoro. Priemerný vek prvorodičky podľa neho dosahuje 30 rokov.

Ak podľa Mihála vysokoškoláčka v súčasnosti dostáva ako matka od štátu 270 eur, po reforme by mala nárok na 361 eur mesačne. Liberáli chcú tiež touto reformou riešiť postavenie osamelých matiek. V súčasnosti majú tieto matky nárok na 32,69 eura mesačne ako minimálnu sumu náhradného výživného, strana SaS navrhuje minimálne náhradné výživné zvýšiť na 130 eur mesačne.



Liberáli chcú tiež umožniť súbeh novej rodičovskej dávky a príjmu zo zamestnania, zaviesť flexibilné čerpanie novej rodičovskej dávky, ako aj uzákoniť mierne vyššiu rodičovskú dávku pre otcov, ktorí nastúpia na rodičovskú dovolenku.

Pojem materská dovolenka by sa mal zmeniť na rodičovskú starostlivosť. Súčasný príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý štát vypláca do troch rokov veku dieťaťa, navrhuje SaS vyplácať do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dávka by sa pritom mala vyplácať v súbehu s rodičovskou dávkou alebo mzdou.



Reforma vyplácania rodinných dávok podľa SaS by si vyžiadala približne 343 miliónov eur, z toho 18 mil. eur by smerovalo na náhradné výživné, 25 mil. eur na novú rodičovskú dávku a 300 mil. eur na vyplácanie príspevku na starostlivosť o dieťa.

Poslanec Cmorej však predpokladá, že sa Slovensku podarí s Európskou komisiou vyrokovať, aby nám z eurofondov preplácala aspoň 75 percent výdavkov na vyplácanie príspevku na starostlivosť o dieťa.