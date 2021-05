Na ministra Mičovského čakajú výzvy a agrokomora sa obáva, že zlyhá

Poľnohospodárov podľa agrokomory čaká náročné obdobie

6. máj 2021 o 12:44 TASR

BRATISLAVA. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má obavy, že pri plnení ďalších úloh minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) opäť zlyhá. Stanovisko komory prezentovali jej predstavitelia na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Poľnohospodárov podľa agrokomory čaká náročné obdobie, nie je už priestor na ďalšie sklamania. SPPK preto podporuje snahu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) dohliadať na úlohy, ktoré sú pred Mičovským.

Po neúspechu vybojovať z Plánu obnovy a odolnosti do agropotravinárskeho sektora finančnú pomoc, čakajú podľa SPPK agroministra Mičovského ďalšie dôležité výzvy. Na jeseň musí potvrdiť akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a do konca roka musí pripraviť a zároveň poslať Európskej komisii Strategický plán k Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027.

Podľa komory ide o kľúčové oblasti slovenského agropotravinárstva, kde štát nesmie urobiť žiadnu výraznú chybu. Rovnako to podľa SPPK vníma aj premiér. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora po skúsenostiach z ostatného roka má však obavy, či tieto výzvy dokáže Mičovský zvládnuť.

"Čaká nás náročné obdobie, ktoré nemôžeme podceniť. Poučení z minulosti preto kričíme hlasnejšie a žiadame, aby bolo pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov urobené maximum," povedal podpredseda SPPK Miroslav Štefček.

"Hazardujeme s už aj tak nízkou potravinovou sebestačnosťou a ľuďmi, ktorí tvrdo pracujú na našom vidieku. Potrebujeme vidieť jasnú víziu a podporu nášho sektora. Náš osud má momentálne v rukách človek, ktorý neovláda elementárne základy procesov prípravy legislatívy a nedokáže presadiť prioritné návrhy na vláde," doplnil Marián Šolty, podpredseda SPPK.

SPPK pripomína, že aj naďalej ostáva v štrajkovej pohotovosti. Ak nedôjde k radikálnej zmene v riadení rezortu, poľnohospodári a potravinári sú podľa komory pripravení vyjadriť svoj postoj aj konkrétnymi aktivitami.

TASR sa pokúsi získať reakciu ministerstva pôdohospodárstva.