Zvážte riziká. Kúpa investičného bytu sa nemusí vyplatiť, upozorňuje analytik

Ceny bytov rastú, ceny nájomného klesajú.

5. máj 2021 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Ceny nehnuteľností pokračujú v raste, avšak nájomné výrazne klesá.

V prvom kvartáli medziročne vzrástli ceny bývania až o 15,5 percenta. Opačný trend je v oblasti prenájmov, medziročný pokles nájomného je na úrovni 15 percent.

Ako povedal analytik Across Private Investments Dominik Hapl, spozornieť by mali všetci, ktorí plánujú kúpu investičného bytu. Výnos z nájomného totiž klesá, no cena, ktorú investor za byt zaplatí, neustále rastie. Takáto investícia sa investorom podľa analytika nemusí vyplatiť.

Aspoň 5-percentný výnos

Analytik vysvetľuje, že pri aktuálnych cenách stojí 75-metrový dvojizbový byt v Bratislave približne 190-tisíc eur. Ak s ním bude spojený čistý výnos 500 eur mesačne, teda 6 000 eur ročne pri zaplatení dane z prenájmu a nákladov, tak je možné skonštatovať, že ide o predraženú investíciu, pretože prináša výnos len niečo cez 3 percentá ročne. Je teda potrebné nájsť nájomcu, ktorý zaplatí vyšší nájom, alebo by si investor mal nájsť lacnejší byt na kúpu.

„Kúpa investičného bytu sa teda oplatí len v prípade, ak vyberieme správny byt a dobre nastavíme cenu nájomného či výšku hypotéky,“ povedal Hapl.

Ak v súčasnosti niekto uvažuje, či si zobrať hypotéku a kúpiť investičný byt, je potrebné si podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika prepočítať výnosnosť a zvážiť riziká. Ak investícia z prenájmu bytu neprináša aspoň päťpercentné ročné zhodnotenie peňazí uložených v nehnuteľnosti, je to podľa neho dôvod na prehodnotenie zámeru.

„Päťpercentný výnos totiž viete získať napríklad pri realitných fondoch, avšak s nižším rizikom, keďže sa investícia rozkladá na desiatky či stovky projektov na rôznych trhoch,“ povedal pre agentúru SITA Búlik.

Dopyt po nájmoch menších bytov

Kúpa bytu nie je úplne bez rizika.

„Rok 2020 ukázal, ako rýchlo môžu majiteľom vypadnúť príjmy z krátkodobého prenájmu turistom cez online platformy ako Airbnb alebo Booking. V Bratislave prenájmy z tohto dôvodu poklesli v závislosti od lokality o 12 až 17 percent, pričom pre prepad dopytu zostala časť bytov viac mesiacov prázdna,“ hovorí Búlik.

Na druhej strane, z dôvodu rastu cien bytov bude dlhodobo silnieť dopyt po nájmoch najmä menších bytov.