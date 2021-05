Výrazný pokles zásob v USA zvýšil ceny ropy, dopyt po palivách je vysoký

Značný vplyv na trhy by mal aj lockdown v Indii.

5. máj 2021 o 8:17 TASR

SINGAPUR. Ceny ropy pokračovali v stredu v raste, keď trhy podporili informácie o výraznom poklese ropných zásob v USA, čo signalizuje vysoký dopyt po palivách v najväčšej ekonomike sveta.

Informácia mala na trhy výraznejší vplyv než pokračujúca dramatická pandemická situácia v Indii.

Americký ropný inštitút v utorok zverejnil, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v týždni do 30. apríla o 7,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).

Ak sa údaje API potvrdia, bude to viac než trojnásobne výraznejší pokles zásob, než očakávali analytici. Oficiálne údaje o stave zásob ropy v USA zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ak sa údaje API potvrdia, znamenalo by to najväčší týždenný pokles zásob od konca januára," uviedol analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar.

Údaje z USA majú momentálne na trhy väčší vplyv než situácia v Indii, ktorá za posledných 24 hodín zaznamenala zvýšenie počtu obetí na ochorenie COVID-19 o 3780, čo predstavuje nový rekord.

Ako však uviedli analytici z ING Economics, ak by situácia v Indii viedla k celonárodnému lockdownu, to by sa na nálade trhov odrazilo výraznejšie.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.35 h SELČ 69,47 USD (57,79 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 59 centov. Počas obchodovania sa dostala na 69,78 USD/barel, čo predstavovalo 7-týždňové maximum.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 66,26 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 57 centov. Krátko predtým zaznamenala 66,58 USD/barel, najvyššiu úroveň od 8. marca.