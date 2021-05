Koalícia ide podľa Hlasu narýchlo schváliť nákup potravinárskych výrobkov pod výrobné náklady

Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je v druhom čítaní.

4. máj 2021 o 15:17 SITA

BRATISLAVA. Vládna koalícia chce podľa strany Hlas narýchlo oslabiť postavenie slovenských výrobcov potravín pri rokovaniach s obchodnými reťazcami.

Bez dohody s potravinármi a narýchlo zaradila do programu aktuálnej schôdze NR SR už na tento týždeň rokovanie o novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

Vládny návrh novely zákona má podľa Hlasu znova legalizovať v súčasnosti nekalé obchodné praktiky, ako je nákup výrobkov pod výrobné náklady, či predaj pod výrobné ceny.

„Prvé by prakticky znamenalo, že výroba bude pre potravinárov stratová. Druhé, že by reťazce dostali možnosť svojou ekonomickou dominanciou zničiť konkurenciu ako malé nezávislé pekárne, mäsiarstva, obchody, večierky, či bufety,“ konštatoval v utorok poslanec NR SR a člen strany Hlas Róbert Puci.



Zaradenie novely zákona do programu rokovania už na tento týždeň napriek tomu, že na žiadnom zo spoločných rokovaní zástupcov koaličných strán, potravinárov a obchodníkov k dohode neprišlo, je podľa Hlasu neakceptovateľné.

„Žiadna z komôr zastupujúcich záujmy slovenských potravinárov pritom doteraz nepozná finálne znenia koaličných poslaneckých pozmeňovacích návrhov k už tak zlej novele agrorezortu.

Takéto konanie je doslova podrazenie nôh slovenským výrobcom potravín, ktorých tvrdo zasiahla nielen pandémia, ale aj absentujúca pomoc aktuálnej vlády a nula v pláne obnovy,“ doplnil Puci.

Hlas preto vyzýva predsedu NR SR Borisa Kollára, aby presunul tento bod rokovania na koniec schôdze a nerokovalo sa o ňom pokiaľ nebudú jasné stanoviská slovenských potravinárov k jednotlivým pozmeňovacím návrhom.

Podľa agrorezortu nie je možné konštatovať, že vládna novela zákona je predkladaná narýchlo. Prebehla totiž štandardným procesom vnútrorezortného aj medzirezortného pripomienkového konania, legislatívnou radou vlády aj Vládou SR a do parlamentu bola predložená 7. decembra 2020. „Ako koaliční tak opoziční poslanci mali dostatočný čas na oboznámenie sa s predkladaným vládnym návrhom. V rámci rokovaní boli akceptované mnohé pripomienky ako dodávateľov tak odberateľov. Vzhľadom na charakter legislatívy je úplne prirodzené, že k 100 % zhode medzi odberateľmi a dodávateľmi, s poukazom na rozličnosť záujmov prísť nemôže," reagovala pre agentúru SITA kancelária agroministra Jána Mičovského.

Rezort zároveň zdôraznil, že novelou dochádza predovšetkým k povinnej transpozícii smernice, vypusteniu neaplikovateľných a neefektívnych ustanovení a tiež k reakcii na niektoré návrhy Európskej komisie.

Celkové postavenie dodávateľov sa naopak predkladanou vládnou novelou podľa ministerstva pôdohospodárstva zlepšuje.

Rezort zároveň poukázal na skutočnosť, že nepodporuje poslanecký návrh z dielne Sme rodina, ktorý navrhuje predĺženie splatnosti faktúr od dodania tovaru.