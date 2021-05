Tatry mountain resorts kúpila horské stredisko pri Innsbrucku

Muttereralm sa nachádza 10 km od centra Innsbrucku.

4. máj 2021 o 14:04 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) kúpila za 3,25 milióna eur rakúsku spoločnosť Muttereralm Bergbahnen. Ide o prevádzkovateľa horského strediska Muttereralm pri Innsbrucku.

Kúpno-predajnú zmluvu s Turistickým združením Innsbruck ako hlavným akcionárom a obcami Götzens a Mutters podpísala spoločnosť ešte 16. decembra 2020. Stredisko prevzala od 1. mája. Informoval o tom prostredníctvom tlačovej správy jej hovorca Marián Galajda.



TMR zvíťazilo vo výberovom konaní pod dohľadom švajčiarskej poradenskej spoločnosti, do ktorého sa zapojilo jedenásť záujemcov z Rakúska a zahraničia.

„Na prvý pohľad nejde o veľký obchod, navyše, prišiel v čase, v ktorom sme ešte netušili ako katastrofálne dopadne zimná sezóna, a že budeme musieť prepúšťať,“ uviedol predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.

Do strediska sa podľa jeho slov rozhodli vstúpiť pre perspektívu jeho prepojenia so susediacim strediskom Axamer Lizum a možnosti budúceho napojenia na ďalší ľadovec.



Stredisko Muttereralm sa nachádza 10 km od centra Innsbrucku, odkiaľ je dostupné električkou. Lyžiarom ponúka viac ako 15 kilometrov zjazdoviek v dĺžke od 700 do 4 200 metrov.

K dispozícii sú dve 8-miestne kabínkové lanovky, jedna 4-sedačková lanovka, lyžiarsky vlek a dva dopravné pásy pre najmenších lyžiarov. V lete ponúka možnosti turistiky, horolezectva a horskej cyklistiky.