Budajov rezort navrhne vyššie poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Zákon má vytvoriť ekonomický a motivačný nástroj na dosiahnutie klimatických cieľov.

4. máj 2021 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Súčasné poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú nízke a nezohľadňujú ani infláciu.

Ministerstvo životného prostredia SR to uviedlo v predkladacej správe nového návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý envirorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Platí vyše 20 rokov starý zákon

Podľa rezortu životného prostredia sa zákon o poplatkoch za znečistenie ovzdušia nemenil od roku 1998.

Zmenu má priniesť práve nová úprava, ktorá prináša aj zmenu poplatkovej politiky v rámci znečisťovania ovzdušia.

Súčasný návrh zákona má za cieľ vytvoriť ekonomický a motivačný nástroj na dosiahnutie cieľov ochrany ovzdušia podľa princípu „znečisťovateľ platí“. Zároveň má zvýšiť sadzby základných poplatkov tak, aby ich výška zohľadňovala negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a motivovala znečisťovateľov k ďalšiemu znižovaniu emisií.

Poplatky v závislosti od množstva aj druhu

Hranica minimálnej sadzby pre vznik poplatkovej povinnosti sa má zvýšiť z doterajších 34 eur na 100 eur.

Sadzby za jednotlivé druhy vypúšťaných znečisťujúcich látok sa budú odvíjať od vypusteného množstva aj druhu vypúšťaných škodlivých látok.

Kým pri oxide uhoľnatom envirorezort navrhuje poplatok 170 eur za tonu, pri znečisťujúcich látkach s karcinogénnym účinkom by mal znečisťovateľ zaplatiť 7-tisíc eur za tonu. Poplatky budú znečisťovatelia uhrádzať na účet Environmentálneho fondu.

Poplatky by reagovali na infláciu

Návrh zahŕňa aj postupné zvyšovanie sadzby poplatkov v priebehu štyroch rokov pomocou nábehového kompenzačného koeficientu. Plný poplatok za znečisťovanie ovzdušia budú prevádzkovatelia platiť v roku 2025.

Následne sa od roku 2026 navrhuje každoročné navyšovanie poplatkov prispôsobené výške inflácie. Zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov by mali byť oslobodené od poplatku za oxid uhoľnatý (CO), aby nedochádzalo k dvojitému spoplatňovaniu emisií.



Ministerstvo životného prostredia chce zrušiť aj poplatkovú povinnosť pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Z jeho prieskumu vyplynulo, že mnohé mestá a obce vzhľadom na nedostatok personálu nespoplatňujú emisie znečisťujúcich látok z malých zdrojov. Výnos z poplatkov je zároveň nízky a ich výber je pre obce málo rentabilný.

V niektorých prípadoch boli navyše uložené poplatky neúmerne vysoké vzhľadom na poplatky za emisie zo stredných zdrojov. Medzirezortné pripomienkové konanie bude ukončené 21. mája. Nový zákon by mal vstúpiť do platnosti od 1. januára 2022.