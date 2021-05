Návrh na zvýšenie DPH na 25 percent označil Matovič za bludy

Vláda zvýši zaťaženie spotreby a zníži zaťaženie ceny práce, upozornil.

4. máj 2021 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Šírite bludy, že Matovič navrhol 25-percentnú daň z pridanej hodnoty, odkázal v utorok novinárom na brífingu líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič.

„Nikdy som to nepovedal, ale náš koaličný partner to pustil do obehu, lebo potreboval zrejme. Neviem, čo tým chcel dosiahnuť," tvrdí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rezort financií podľa neho pracuje na komplexnej daňovo-odvodovej reforme.

V programovom vyhlásení vlády sa podľa Matoviča uvádza, že vláda zvýši zaťaženie spotreby a zníži zaťaženie ceny práce.

Súvisiaci článok Matovič urobil z reformy daní konflikt ešte skôr, ako ju predostrel Čítajte

„Napríklad aj DPH je zaťaženie spotreby a zníženie zaťaženia ceny práce je, keď zvýšite daňový bonus rodičom, keď poctivo vychovávajú deti," povedal líder OĽaNO.

Ak by sa podľa neho niečo takéto stalo, bolo by to „presne v súlade s dokumentom, za ktorý sme hlasovali".

Predseda SaS Richard Sulík sa po minulotýždňovom rokovaní vlády vyjadril, že minister financií Igor Matovič má plány napríklad zvýšiť DPH na 25 percent alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností.

SaS podľa Sulíka so zvyšovaním daní zásadne nesúhlasí. Pre stranu SaS je podľa neho zvyšovanie daní "červenou líniou".

Strana Za ľudí podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej zvýšenie DPH zo súčasných 20 na 25 percent nepodporí.